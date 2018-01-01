آخر فوج للاجئين السودانيين بأفريقيا الوسطى يصل دارفور

نيالا 1 يناير 2018 ـ وصل آخر فوج من اللاجئين السودانيين في أفريقيا الوسطى إلى ولاية جنوب دارفور، الإثنين، وتوالى وصول اللاجئين الدارفوريين خلال ديسمبر الماضي منهين 10 سنوات من اللجوء.

الفوج الأول من اللاجئين في أفريقيا الوسطى لدى وصوله نيالا .. الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 (صورة من UNHCR)

وفي 12 ديسمبر وصل مطار نيالا بجنوب دارفور الثلاثاء أول فوج من اللاجئين السودانيين العائدين من أفريقيا الوسطي، مكون من 45 لاجئا.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في وقت سابق أن نحو 1500 لاجئ سوداني سيعودون طوعاً من أفريقيا الوسطي الى قريتهم (دفاق) بولاية جنوب دارفور.

ونظمت معتمدية اللاجئين بولاية جنوب دارفور والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب دارفور، يوم الإثنين، احتفالا عودة آخر فوج من اللاجئين السودانيين من أفريقيا الوسطى.

وأبدى مدير مكتب مساعد معتمدية اللاجئين بالولاية مبارك زكريا سعادته بتزامن ذكرى الاستقلال مع عودة آخر فوج من اللاجئين من أفريقيا الوسطى البالغ عددهم 402، سيتم الترتيب لترحيلهم إلى محلية الردوم بمنطقة "دفاك" يوم الأربعاء.

وأكد زكريا وصول 1039 لاجئ إلى منطقة دفاك، حيث استقروا هناك، ودعا العائدين إلى "دفاك" بطي صفحة الماضي بنبذ القبليات والجهويات والعمل على تأسيس مستقبل جديد.

من جانبه قدم مدير الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيقر شيباني شكره لحكومة السودان والمنظمات الوطنية والوزارات ذات الصلة التي ساهمت في عودة اللاجئين.

وقال إن العودة كانت نتاج لجهود كبيرة من جهات مختلفة في حكومة السودان وأفريقيا الوسطى والمفوضية السامية ومعتمدية اللاجئين وأشاد بجهود الشركاء التي أسهمت في عودة اللاجئين.

وتعهد بالعمل على تقديم كل الخدمات للعائدين من صحة ومياه وتعليم مع المنظمات والوزارات ذات الصلة.

وفر ما يقارب 3,500 لاجئ سوداني من جنوب دارفور الى جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2007 أثناء القتال بين حكومة السودان والجماعات المسلحة.

وقدمت حكومة أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء للاجئين الحماية والمساعدة في مخيم "بلادما أواكا" بالقرب من بامباري حيث ظلوا يقيمون منذ عام 2010.