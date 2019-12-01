آلاف الطلاب يتظاهرون في وسط السودان للمطالبة بإقالة حاكم عسكري

الخرطوم 1 ديسمبر 2019 - تظاهر آلاف الطلاب السودانيين، الأحد، بمدنية مدني، بولاية الجزيرة، وسط السودان، للمطالبة بإقالة الحاكم العسكري، اللواء أحمد حنان، ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، احتجاجا على انعدام الخبز والمواصلات بالولاية.

متظاهرون يهاجمون مقر المؤتمر الوطني في ود مدني - ارشيف

وأبلغ شهود عيان، "سودان تربيون"، أن المحتجين من الطلاب وأعدادا كبيرة من المواطنين خرجوا في شوارع العاصمة مدني، ورفعوا الأعلام الوطنية، وأحرقوا إطارات السيارات، ورددوا هتافات مناوئة للحكومة المحلية.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإقالة حاكم الولاية ومدير المخابرات، باعتبارهم من رموز النظام السابق.

وقالوا إن أزمة الوقود والخبز "مفتعلة" بتخطيطهم وتدبيرهم.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.