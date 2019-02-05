آلية المراقبة في جنوب السودان تطالب بإلحاق الجماعات الرافضة للسلام

جوبا 5 فبراير 2019- أعرب رئيس آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية في جنوب السودان، اللواء ديستا أبيش أجيينو الاثنين عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات بين الحكومة والجماعات الرافضة لاتفاقية السلام بولاية نهر ياي ، ودعا لإلحاقهم بالسلام.

مبعوث (إيقاد) الخاص الى جنوب السودان إسماعيل ويس

وجاءت دعوة أجيبو في اجتماع دوري للآلية عقد بجوبا لمناقشة وضع إنفاذ الترتيبات الأمنية، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق النار والانتهاكات الأخيرة.

وقال رئيس الآلية في إشارة الى تهجير المدنيين نتيجة للاشتباكات الاخيرة "لسوء الحظ فان منطقة ياي في وسط الاستوائية ما زالت مصدر قلق مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيات جبهة الإنقاذ الوطنية بقيادة توماس سيريلو. نواصل حث مكتب المبعوث الخاص للإيقاد إلى جنوب السودان إسماعيل ويس على حل قضية الجبهة الوطنية والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في منطقة الاستوائية الكبرى وإدخالها في اتفاقية السلام ".

والتقت الفصائل غير الموقعة من التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان إسماعيل ويس بناء على طلبه في أديس أبابا يوم الثلاثاء 11 ديسمبر.

وقال ويس أنه اجتمع بالتحالف لفهم الأسباب التي أدت إلى رفضهم التوقيع على الاتفاقية بشكل أفضل.

واتهم مقاتلو جبهة الإنقاذ الوطنية جيش جنوب السودان بتنفيذ عدة هجمات على مواقعهم في وسط وغرب الاستوائية خلال شهر يناير الماضي وحتى في أول يومين من فبراير.

ولفت أجوينو أن جوبا لم تُبلغ بنتيجة التحقيق في الحادث الذي وقع في 18 ديسمبر 2018 في منطقة لوري، حيث تم احتجاز أعضاء من الآلية جوبا بشكل غير قانوني وإساءة معاملتهم من قبل أفراد من جهاز الأمن، وأردف "نحث الحكومة على استكمال تقريرها عن لوري قريبا والاعتراف بحق في حرية الآلية في الحركة والوصول".