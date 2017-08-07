أبناء (الرزيقات) يحتجون على إعتقال رجال إدارة أهلية بشرق دارفور

الخرطوم 7 أغسطس 2017- دفع أبناء قبيلة الرزيقات بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، بمذكرة إلى النائب العام إحتجاجاً على حملة إعتقالات طالت قيادات بالإدارة الأهلية للقبيلة بولاية شرق دارفور.

احتجاجات للرزيقات بالخرطوم على اعتقال رجالات الادارة الأهلية 7 أغسطس 2017 (سودان تربيون)

ونفذت قوة خاصة من قوات الدعم السريع ذات صلاحيات من رئاسة الجمهورية، حملة ضد من اعتبرتهم "متفلتين ومتورطين" في صراع قبيلتي (الرزيقات والمعاليا) بشرق دارفور.

وبحسب معتمد الضعين علي الطاهر، فإن الإجراءات أسفرت عن توقيف نحو 137 من منسوبي قبيلتي الرزيقات والمعاليا، بينهم رجالات إدارة أهلية، وجرى ترحيلهم بعد محاكمات فورية إلى سجون بالخرطوم وبورتسودان بولاية البحر الأحمر بعقوبات تتراوح بين 3 إلى 6 شهور.

وقالت مذكرة الرزيقات الاحتجاجية التي تلقت (سودان تربيون) نسخة منها، إن 23 من عُمد الرزيقات يتبعون للإدارة الأهلية جرى إعتقالهم في شرق دارفور دون وجه حق او مسوغ قانوني.

وأضافت "من تعرضوا للإعتقال هم منارة وقدوة للمجتمع وظلوا يساهمون في التصدي للمشاكل والمعوقات، واعتقالهم دون جريمة ارتكبوها يعد خرقاً للقانون والدستور ولكل المواثيق والاتفاقيات التي وقعها السودان مع المنظمات والهيئات والدول، كما فيه اهدار للحرية الشخصية".

وطالبت المذكرة النائب العام بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين والمساهمة في ايجاد حل للصراع بين القبيلتين من خلال تفعيل مخرجات مؤتمر مروي للمصالحة.

وأوضحت أن الصراع بين الرزيقات والمعاليا أصبح خطراً على المجتمع وترك بصماته على كافة اوجه الحياة وأصبح مسألة رأي عام تحتاج من الدولة التدخل بحلول حقيقية ومرضية.

وقالت ان الإعتقال ليس حلاً للمشكلة، كما اعتبرت رفض المعاليا التوقيع على مقررات مؤتمر مروي سببا في تفاقم الصراع بين القبيلتين، وزادت "كان ينبغي البحث عن حلول ناجعة للتوقيع من أجل توفير الأمن".