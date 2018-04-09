أحزاب حكومة الوفاق تقر إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020

الخرطوم 9 أبريل 2018 ـ أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية أن أحزاب حكومة الوفاق الوطني تواضعت خلال اجتماع يوم الإثنين، على إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات 2020.

المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال وإلى يساره عضوا آلية الحوار فضل السيد شعيب وبشارة جمعة في تصريحات للصحفيين بالخرطوم ـ الأحد 17 يناير 2016 "سودان تربيون"

وبهذا الإعلان تنضم حكومة الوفاق التي تم تشكيلها في مايو 2017 بناءً على عملية الحوار الوطني، إلى عدة جهات تبنت إعادة ترشيح البشير لمنصب رئيس الجمهورية رغم أن ذلك يخالف دستور البلاد ودستور حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقال وزير الإعلام أحمد بلال، عقب اجتماع عقدته القوى السياسية المكونة لحكومة الوفاق الوطني بمقر حزب المؤتمر الوطني، يوم الإثنين، إن "الكتل المشكلة للحكومة توافقت على أن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني يتم بتواجد الضامن الأساسي للحوار وهو رئيس الجمهورية لذلك تعلن توافقها على إعادة ترشيحه للمنصب في الانتخابات القادمة".

وأطلقت عدة جهات، أخيرا، دعوات لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، عبر تعديل الدستور. ووصل البشير إلى سدة الحكم عبر إنقلاب عسكري في يونيو 1989، وفاز في انتخابات 2010 و2015 بأغلبية مريحة لعدم وجود منافسين حقيقيين.

وأعلن بلال للصحفيين باسم الكتل السياسية المشكلة للحكومة عن مناشدتهم للرئيس البشير بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أجل تهيئة المناخ لتشكيل اللجنة العليا للدستور.

وتعتقل السلطات الأمنية منذ يناير العشرات من قادة الأحزاب والناشطين إثر احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الموازنة المالية للعام 2018.

وتابع بلال قائلا إن تهيئة المناخ لتشكيل لجنة الدستور "يتطلب مشاركة الجميع حتى الحركات التي لا تزال تحمل السلاح بالخارج"، داعيا الممانعين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني.

من جانبه رحب نائب رئيس المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم، عقب اجتماعه مع القوى المكونة لحكومة الوفاق، بدعوة قوى الحوار لرئيس الجمهورية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول القضايا الوطنية، وما أشار إليه الرئيس في خطابه بالبرلمان حول متطلبات المرحلة القادمة وفي مقدمتها التشاور حول الدستور الدائم للبلاد.