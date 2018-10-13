أحمد هارون بتحاشى الرد على (حميدتي) لتتولاه المؤسسات

الخرطوم 13 أكتوبر 2018- أحجم والي شمال كردفان أحمد هارون عن الرد على الهجوم الذي لاقاه من قائد مليشيا (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقال إنه ترك الأمر لتتولاه مؤسسات الدولة.

أحمد هارون والي شمال كردفان

وظهر "حميدتي" ليل الثلاثاء الماضي على فضائية (سودانية 24) في لقاء مباشر أثار ردود أفعال واسعة حين هاجم هارون لمبادرته بانتقاد (الدعم السريع) قبل عدة أعوام حين طالبها بمغادرة ولايته إثر جريمة قتل ارتكبها أحد الجنود، وقال حميدتي إن هارون مكانه "السجن وليس الولاية"، وبعد ساعات من هذه المقابلة قرر جهاز الأمن والمخابرات إيقاف البرنامج الحواري (حال البلد) عقابا على استضافته حميدتي.

وقال احمد هارون في أول تعليق على تلك الانتقادات اللاذعة انه يركز مع حكومة ومجتمع ولايته على القضايا الأساسية وأهمها بناء الوطن وامنه واستقراره.

وأضاف لبرنامج "حديث السبت " بإذاعة ولاية شمال كردفان ان الوقت ليس للتصريحات وأن "لكل مقام مقال" وأوضح انه يثق في حكمة مؤسسات الدولة لذلك ترك لها الأمر.

وتابع "لن ننتصر لذاتنا وكبريائنا لأن الذات والكبرياء للوطن وسنسمو عاليا في سبيل الوطن والولاية" وأكد ان ما حدث لن يشتت تصويب شعب شمال كردفان تجاه أهداف النهضة.