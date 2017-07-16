أديب سعودي ينتقد الرياض لتسليمها ناشطين سودانيين للخرطوم

الخرطوم 16 يوليو 2017 ـ عاب عضو التحالف العربي من أجل السودان الأديب والمفكر السعودي محمد زايد الألمعي، على سلطات بلاده اعتقال وترحيل ناشطين سودانيين مطلوبين لدى الخرطوم.

عضو التحالف العربي من أجل السودان الأديب والمفكر السعودي محمد زايد الألمعي

واحتجزت السلطات السعودية كل من القاسم محمد سيد أحمد والوليد إمام حسن طه إضافة إلى علاء الدين الدفينة، منذ 21 ديسمبر 2016، قبل أن تتحدث تقارير عن ترحيلهم إلى الخرطوم لاحقا وتسليمهم للسلطات الأمنية.

وقال الألمعي في تصريح صحفي، الأحد، إن علاقات الشعبين السعودي والسوداني تاريخية وقوية لا تشوبها أي خلافات، وأكد أن السودانيين بالمملكة يعدون أفضل الجاليات التزاماً بالقوانين وانضباطاً وإخلاصاً واهتماماً بحسن العلاقات بحسب إحصائيات الجهات المختصّة.

وتابع: "علمت أن السودانين الثلاثة ظلوا يعملون لفترة طويلة في المملكة وملتزمين بقوانينها ولم تدون ضدهم أي تهمة جنائية تمس سيادة الدولة".

وكان المطلوبين الثلاثة من قبل السلطات السودانية قد حرضوا على العصيان المدني احتجاجا على قرارات حكومية برفع الدعم عن المحروقات والدواء في نوفمبر 2016 عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر التحالف العربي من أجل السودان عن قلقه البالغ لاستمرار احتجاز هؤلاء الشباب في السجون السعودية، لفترة قاربت العام بدون وجود تهمة بحقهم أو قيامهم بأي نشاط معادي للمملكة ودعا بقية دول الخليج لعدم السماح للخرطوم باستخدام أجهزة أمنها لاستهداف السودانيين وتصفية حساباتها معهم.

وأعرب التحالف عن أسفه الشديد لترحيل الناشطين السودانيين وتسليمهم للسلطات الأمنية السودانية ما يعرض حياتهم للخطر الشديد، وحمل التحالف السلطات مسؤولية صحتهم وسلامتهم في حال تعرضهم لأي خطر يهدد حياته.

وقال في بيان تلقته (سودان تربيون): "يؤكد التحالف لحكومة خادم الحرمين الشريفين أنها مهما حققت من مكاسب بعلاقاتها مع السلطات السودانية في الوقت الراهن، فإنها قد تخسر علاقاتها بالشعب السوداني مستقبلاً.. علاقات الشعوب هي الباقية وستظل دائمة ولن تنقطع مهما كان".

وناشد نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان وجميع السفارات، بالتدخل العاجل وإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والإفراج عنهم.