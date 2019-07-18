أربعة قتلى وسبعة جرحى في كمين بولاية ليش

نانتيو 18 يوليو 2019- لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم انتقامي في ولاية ليتش الشمالية بجنوب السودان الاثنين.

صورة نشرها موقع الأمم المتحدة لنازحين من قبيلة النوير - "إرشيف"

وقال شهود عيان لـ (سودان تريبون) إن كمين نُصب في طريق نيالديو، بين بنتيو ووكوتشينغلوك.

وقتل المهاجمون، الذين يُعتقد أنهم من النوير، امرأة وثلاثة رجال.

وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى جنوب الولاية منذ الثلاثاء. كما تم تحذير المواطنين لتجنب استخدام الطرق الخارجة من مدينة بانتيو ، حيث تقوم قوات الأمن بتقييم المواقف.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت عدد من المناطق هجمات بسبب سرقة ماشية. وفي الشهر الماضي، أسفر هجوم مماثل على طول طريق نيالديو عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

ومنذ استقلال جنوب السودان في عام 2011، أدت غارات الماشية وهجمات الثأر إلى مقتل العديد من المواطنين.