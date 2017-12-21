أردوغان يصل الخرطوم الأحد ويخاطب البرلمان السوداني

الخرطوم 21 ديسمبر 2017- يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخرطوم الأحد القادم في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره السوداني عمر البشير، وسيخاطب البرلمان مساء ذات يوم وصوله.

رجب طيب أردوغان

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر، في تصريحات صحفية الخميس إن "الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات المتطورة بين البلدين والتي ترتكز على روابط تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة الجذور، وكذلك تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين ".

وأفاد خضر إن المباحثات المشتركة بين البلدين ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز الشراكات الاقتصادية القائمة خاصة في مجال الاستثمار والإنتاج الزراعي ومجالات التعليم العالي والبيئة والتعاون العسكري والقانوني والطرق والتعدين والطاقة والصحة والسياحة.

وأوضح ان الزيارة ستشهد انعقاد الملتقى الاقتصادي بين البلدين والذي تشارك فيه أكثر من مائة وخمسين شركة تركية ورجال اعمال سودانيين وسيخاطب الرئيسان ختام برنامج الملتقي الاقتصادي.

وأكد خضر إن زيارة الرئيس التركي ستشمل عدة مدن سودانية منها بورتسودان وسواكن شرقي السودان لتعزيز الشراكة الاقتصادية وسيتفقد الاثار العثمانية ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة الحرة والميناء.

وتنعقد الاحد اجتماعات اللجنة الزراعية بين السودان وتركيا حيث يصل الخرطوم يوم السبت نائب وزير الزراعة التركي على رأس وفد رفيع.

وسيتم التوقيع على خطة عمل ومحضر الاجتماع بين وزير الدولة للجانب السوداني ونائب وزير الزراعة للجانب التركي.

يشار الى أن السودان وتركيا وقعا على شراكة زراعية في العام 2014 تضمنت تخصيص أرض بمنطقة (ابو قوته) للمشروع النموذجي بمساحة 12500 هكتار.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السودانية فإن حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كافة القطاعات بلغ ملياري دولار خلال الفترة من 2000 -2017.

وأفاد التقرير أن عدد المشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 288 مشروعا.

وابان أن المشروعات الاستثمارية التركية بالسودان تشمل القطاع الصناعي في مجالات الاثاثات ومنتجات الالمونيوم والمنتجات الحديدية والاسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين.

وفي القطاع الخدمي أوضح التقرير أن الاستثمارات تشمل النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، فيما يشمل قطاع الاستثمار الزراعي الإنتاج الزراعي والحيواني