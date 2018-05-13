أزمة الوقود بالسودان تدخل أسبوعها السادس وتأكيدات حكومية بقرب الانفراج

الخرطوم 13 مايو 2018- دخلت أزمة الوقود المتفاقمة بالسودان أسبوعها السادس مع استمرار تراص السيارات أمام محطات الخدمة بالعاصمة الخرطوم والولايات، لساعات طويلة بينما قال مسؤول في وزارة النفط إن الأزمة في طريقها للانفراج.

محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

وأدت الأزمة الى انتعاش السوق السوداء حيث بلغ سعر غالون البنزين بعدد من الولايات 250 جنيهاً مقارنة بالسعر الرسمي 28 جنيهاً.

وشهدت الخرطوم الأحد أزمة مواصلات حادة، ورصدت "سودان تربيون" اكتظاظ المواقف بالمواطنين مع خلوها من المركبات ما فاقم حالة الضجر والتذمر العام.

وقال وزير الدولة بالنفط سعد الدين البشري لـ "سودان تربيون" الأحد إن " أزمة الوقود في طريقها للانفراج حيث يعمل الجزء الأول من مصفاة الخرطوم بنسبة 85%.

وتوقع إنهاء صيانة الجزء الثاني من المصفاة خلال 10 أيام خاصة وأن أعمال الصيانة اكتملت بنسبة 75%".

وتتكون المصفاة من جزأين، يوفر الأول حوالي 60% من المواد المكررة من أهم المنتجات النفطية والجزء الثاني كان يعمل في ظل توقف الجزء الأول وهو ما يعرف بالتوسعة لسعة المصفاة التكريرية والتي ستدخل عمليات الصيانة بعد تشغيل الأولى.