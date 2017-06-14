أسرة سودانية يتفرق شملها بين طبرق الليبية وحقل ألغام معركة العلمين

الخرطوم 15 يونيو 2017 ـ تعيش أسرة سودانية وصلت إلى ليبيا قادمة من مصر عبر البر أوضاعا صعبة بعد تفرقها بين طبرق وحقل ألغام معركة العلمين على الحدود المصرية الليبية.

"أم كلثوم" مع رضيعها في طبرق تنتظر لم شملها بزوجها وبقية أبنائها "سودان تربيون"

وقال مسؤول برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا، مالك محمد صالح، أن سيدة سودانية تدعى "أم كلثوم" تمكنت بصعوبة من الوصول إلى طبرق، 100 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس، مع رضيعها الصغير، بينما لا يعرف مصير أحد أبنائها ويدعى "شهاب".

وبحسب صالح لـ "سودان تربيون" فإن رب الأسرة المدعو "هواري" ضاع مع ثلاثة من أبنائه في حقل ألغام معركة العلمين، وتم العثور على ابنته "شهد" يوم الثلاثاء بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بطبرق.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء عثر على هواري وأحد أبنائه في مخزن يستخدم كمخبأ لمهربي البشر. وتجري جهود لمعرفة مصير (شهاب) الابن الرابع للأسرة.

وأكد أنه تم العثور على رب الأسرة وأحد أبنائه بعد جهود مضنية قادها محمد إسماعيل رئيس الجمعية السودانية بطبرق وعضو مكتب الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالمجلس الأعلى للجاليات.

وأفاد صالح إن قوات حرس الحدود المصرية أطلقت النار على سودانيين غادروا معبر السلوم المصري صوب معبر مساعد الليبي على الحدود، بناءً على اتفاق مع تجار بشر.

وأضاف أن ناجين رووا له أنهم تفرقوا في الصحراء وسط حقول الألغام المزروعة بين حدود مصر وليبيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع قائلا "وصلت أم كلثوم إلى طبرق مع ابنها الصغير في حالة نفسية سيئة بسبب فقدان زوجها وابنائها وهي الآن متواجدة مع أسرة ناشط سوداني بطبرق في انتظار لم شملها بزوجها وابنائها".

يشار إلى أن ليبيا تحولت لأكبر مركز لتهريب المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا، وكانت الهجرة غير المشروعة تعتبر في عام 2010 من الجرائم الجنائية ولكن بعد سقوط نظام القذافي ازدادت الظاهرة بشكل كبير.