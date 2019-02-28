أسرة صحفي سوداني قلقه حيال ظروف اعتقاله لدى سلطات الأمن

الخرطوم 28 فبراير 2019- أبدت أسرة رئيس تحرير صحيفة (التيار) المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات السوداني ، قلقها إزاء مصيره المجهول بعد رفض السلطات السماح بزيارته، كما رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه.
- ناشر "التيار" عثمان ميرغني يغادر المستشفى ويلوح بعلامة النصر بقلمين ـ أرشيف
وقال جهاد نجل الصحفي المعتقل عثمان ميرغني في بيان الخميس "إن الأسرة تعيش حالة من القلق في ظل عدم اطلاعها على الوضع الصحي لعميدها وظروف اعتقاله".
وطلبت الأسرة السماح لها بالاطمئنان على صحته وهو الطلب الذي ما تزال ترفضه السلطات الأمنية بعد مضي أسبوع على اعتقال ميرغني.
وكان جهاز الأمن قد اعتقل رئيس تحرير "التيار" الجمعة الماضية من مقر الصحيفة بالخرطوم بعد ظهوره في احدى القنوات الإخبارية منتقدا خطاب الرئيس عمر البشير الذي اعلن فيه فرض حالة الطوارئ في البلاد.
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