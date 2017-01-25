أسرة ناشط سوداني معتقل تدفع بمذكرات لوزارة العدل وجهاز الأمن

الخرطوم 25 يناير 2017 ـ دفعت أسرة الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم، الأربعاء، بمذكرتين لوزارة العدل وجهاز الأمن والمخابرات السوداني، تطلب السماح بزيارة مضوي المعتقل منذ ديسمبر الماضي ومقابله طبيبه الخاص بعد أنباء عن اضرابه عن الطعام وتعرضه للتعذيب.
- الناشط في مجال حقوق الإنسان د. مضوي إبراهيم آدم
واعتقل الأمن د. مضوي ابراهيم "59 عاما" من داخل جامعة الخرطوم حيث يعمل أستاذاً بكلية الهندسة. واغلقت السلطات في مارس 2009 منظمة السودان للتنمية الاجتماعية "سودو"، التي يديرها.
وحاز مضوي في 2005 على جائزة من منظمة "فرونت لاين ديفندرز" ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ـ في دبلن بإيرلندا.
وبحسب عقيلة مضوي، صباح آدم لـ"سودان تربيون" فإن أسرته سلمت يوم الأربعاء مذكرة إلى جهاز الأمن تطلب السماح لهم بمقابلته في أقرب وقت للاطمئنان على صحته بعد اعلانه الإضراب عن الطعام ما يهدد حياته.
وكشفت عائلة مضوي في وقت سابق، عن تعرضه لتعذيب بدني وصفته بالقاسي وابدت قلقها الشديد ازاء تدهور صحته بعد اضرابه عن الطعام.
وأفادت صباح أن الأسرة سلمت وزارة العدل أيضا مذكرة أخرى احتوت على شكوى من اعتقال جهاز الأمن لمضوي لأكثر من 50 يوما من دون السماح لأسرته بزيارته.
وقالت إن المذكرة طلبت من وزارة العدل التدخل بعد معلومات تلقتها الأسرة تفيد بدخول مضوي إبراهيم في اضراب عن الطعام وتعرضه للتعذيب، فضلا عن المطالبة بزيارته مقابلة طبيبه الخاص حيث يعاني من مشكلات صحية.
وأوضحت أن مضوي سبق أن أجرى عملية جراحية في المريئ، فضلا عن علة في القلب.
وأشارت صباح إلى أن الأسرة ستوكل محامي لمتابعة رقم المذكرة التي تم ايداعها وزارة العدل، منوهة إلى جهود مقدرة من جامعة الخرطوم وطلابه في اتجاه اطلاق سراح زوجها فضلا عن تلقيهم اتصالات من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، إن د. مضوي يواجه في مكان اعتقاله خطراً حقيقياً باحتمال تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مؤكدة أن اعتقاله يُعد دليلاً آخر على عدم تهاون الحكومة مع الأصوات المستقلة.
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