أسر معتقلو (المؤتمر السوداني) يحتجون أمام مباني جهاز الأمن

الخرطوم 1 أغسطس 2017- نفذ أسر معتقلو حزب المؤتمر السوداني، المعارض، عصر الثلاثاء،وقفةً احتجاجية أمام مباني جهاز الأمن في وسط العاصمة الخرطوم .

أسر المعتقلون يرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن ابراهيم الشيخ وأبوبكر يوسف

ونظم الحزب الوقفة احتجاجاً على إستمرار اعتقال الرئيس السابق للمؤتمر السوداني، ابراهيم الشيخ ،وأبوبكر يوسف الأمين السياسي ، الموقوفان منذ أسبوعين دون السماح بزيارتهما مع التعتيم على ظروف الاعتقال التي يواجهانها.

ورفع ذوو المعتقلون صورا ولافتات تدعو للإفراج عنهم وتندد بتطاول احتجازهم.

وتم اعتقال القياديين بالحزب يوم 19 يوليو المنصرم فى طريق عودة وفد من الحزب من قرية (الشيخ الياقوت) التي كان يعتصم فيها طلاب دارفور المستقيلين من جامعة بخت الرضا.

وكان القطاع القانوني قدم الاحد، مذكرة لدى جهاز الأمن يطالب فيها بإطلاق سراح منسوبيه أو تقديمها لمحاكمة موضحاً أن الاعتقال يخالف الدستور السوداني الانتقالي للعام 2005 وللقوانين والوثائق الصادرة بموجبه.

وكذبت أماني مالك عقيلة إبراهيم الشيخ، إفادات لمكتب استعلامات جهاز الأمن لمحامي القطاع القانوني بشأن تمكن زوجته من زيارته ومعرفة مكان اعتقاله.

وقالت أماني في بيان تلقته (سودان تربيون): "تابعت أسرة المعتقل إبراهيم الشيخ بدهشة بالغة الإفادات غير الصحيحة التي أدلى بها مكتب استعلامات جهاز الأمن لمحامي القطاع القانوني لحزب الموتمر السوداني الذين تقدموا يوم أمس بطلب للإفراج عنه إلى جانب أبوبكر يوسف