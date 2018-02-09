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أسعار الأدوية تسجل ارتفاعا لافتا بالسودان رغم نفي السلطات

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الخرطوم 9 فبراير 2018 ـ سجلت أسعار الأدوية في السودان ارتفاعا لافتا الساعات الماضية بالرغم من نفي المجلس القومي للأدوية والسموم "هيئة حكومية".

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أدوية مختلفة باحدى الصيدليات .. صورة من (سونا)

ونقلت وكالة السودان للأنباء، ليل الخميس، تعميما من المجلس القومي للأدوية والسموم أكد أن "إجراءات تسعيرة الأدوية في المجلس تتم بحسب السعر التأشيري لبنك السودان المركزي"، لكن السعر التأشيري زاد أكثر من مرة خلال أقل من شهر.

واحتسب بنك السودان، في 18 يناير الماضي سعرا تأشيريا جديدا للدولار برفعه من 8.5 جنيه إلى 18 جنيها، ثم عاد ورفع السعر التأشيري مجددا إلى 30 جنيه الأحد الفائت.

ورصدت "سودان تربيون" وصول قوائم أسعار جديدة للصيدليات من شركات الأدوية يوم الخميس، احتوت على زيادات في الأسعار وصلت إلى نسبة 100% لبعض الأصناف.

وبحسب مالك صيدلية فإن أقراص مانع الحمل كان سعرها القديم 20 جنيه ووصلت بسعر جديد 41 جنيها، وأقراص "البنادول" من 4 جنيهات إلى 18 جنيها، وفقا للقائمة الأولية التي وصلتهم من شركات الأدوية يوم الخميس.

وسيكون على الصيدليات إضافة هامش ربح 1.2%، على هذه القائمة لجني مكاسبها.

وأكد مالك الصيدلية، الذي فضل حجب اسمه، أن السلطات ممثلة في المجلس القومي للأدوية والسموم سمحت أخيرا لموردي الأدوية وفقا لسعر صرف الدولار الجديد.

وأشار إلى أن هناك تسعيرة جديدة للدواء، لكنها "غير معلنة"، وأبدى أمله في أن تكون التسعيرة الجديدة وفقا للسعر التأشيري للدولار الأخير "30 جنيه" وليس السعر السابق "18 جنيها".

وكان رئيس لجنة الصحة الفرعية بلجنة الصحة والسكان بالبرلمان صلاح هاشم سوار الدهب قد أبلغ "سودان تربيون" في يناير الماضي أن هناك محاولات من مجلس الأدوية والسموم لمراجعة أسعار الدواء بناءً على سعر السوق الموازي للدولار.

وفي نوفمبر 2016 حرك بنك السودان سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الدواء من 6.5 جنيه إلى 15.9 جنيه ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار قاد لاحتجاجات في الشارع وإضراب صيدليات عن العمل، وعلى إثر ذلك أعفى رئيس الجمهورية الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم بحجة مسؤوليته عن تسعيرة حوت أخطاءً لبعض الأصناف.

وأكد المجلس القومي للأدوية والسموم في تعميم صحفي، مساء الخميس، أن إجراءات تسعيرة الأدوية في المجلس تتم بحسب السعر التأشيري لبنك السودان المركزي.

وأوضح التعميم أن المجلس خفض أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسب تصل الى 66%، وقال إن ما ورد عن صدور قرار بزيادة أسعار الدواء بنسبة تصل الى 60% حديث غير صحيح.



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