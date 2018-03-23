أسمرا تتهم السودان وقطر باستضافة وتمويل المعارضة الإريترية

الخرطوم 23 مارس 2018 ـ اتهمت الحكومة الإريترية، الخرطوم والدوحة باستضافة وتمويل مكتب للمعارضة الإريترية الإسلامية بشكل سري في منطقة معزولة بالسودان.

الرئيس عمر البشير في صورة له تعود لمارس 2007 مع الرئيس اسياس افورقي

وتأتي اتهامات أسمرا بعد أكثر من شهرين من تقارير تحدثت عن تعزيزات عسكرية لقوات مصرية وصلت إلى قاعدة ساوا الإريترية، إلى جانب زيارة سرية قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى دولة الإمارات.

وبحسب بيان لوزارة الإعلام الإريترية، صدر يوم الخميس، فإن رجل الدين الإريتري المتشدد محمد جمعة افتتح مكتبا أوائل فبراير الماضي بالسودان لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرا.

وقال إن سفارة قطر بالخرطوم تمول هذه الأنشطة بينما يقوم جهاز الأمن والمخابرات السوداني بإدارة التدريب والمهام اللوجستية.

ولم يتسنى لـ "سودان تربيون" التحقق من مسؤولي الحكومة السودانية حول هذه الاتهامات.

وأشار بيان الحكومة الإريترية إلى أن قطر زودت في يناير الماضي الجيش السوداني بثلاث طائرات من طراز "ميج" نشرت لاحقا بولاية كسلا المتاخمة لحدود إريتريا لإحباط ما "يزعم" أنه هجوم إريتري بدعم إماراتي.

واتهمت أسمرا الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي تفقد في أول مارس هذه القوات المشتركة بكسلا.

وتسأل البيان قائلا: "لماذا تدخل قطر نفسها في هذه التعقيدات التي لا معنى لها ؟".

واعتبرت أسمرا الأنباء عن نشر قوات مصرية في قاعدة ساوا "ملفقة"، مشيرة إلى أن الخرطوم استغلتها كذريعة لإغلاق الحدود مع إريتريا.

ودفع السودان في يناير الماضي بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى ولاية كسلا المجاورة لإريتريا، ولاحقا أعلنت السلطات أغلاق الحدود وحالة الطوارئ.