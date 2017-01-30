أطباء ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بحمايتهم من الاعتداءات

الخرطوم 30 يناير 2017 ـ نظم العشرات من الأطباء السودانيين، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بالحماية اثناء العمل، عقب مقتل طبيب اختصاصي في عيادته الخاصة بمدينة سنار.

طبيب يخاطب أطباء مضربين ومواطنين في أول أيام الإضراب في أحد مستشفيات الخرطوم ـ 6 أكتوبر 2016

ولقي الدكتور مبارك آدم عربي، اختصاصي الأمراض الجلدية بمستشفى سنار والمحاضر بكلية الطب جامعة سنار مصرعه، الخميس، بعد اعتداء أحد المواطنين عليه داخل عيادته بمدية وألقت السلطات القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته.

واستجاب الاطباء لدعوة لجنة أطباء السودان المركزية التي عممت دعوتها في كافة انحاء البلاد حاثة على المشاركة في الوقفات الاحتجاجية السلمية.

ورفع الأطباء المحتجون لافتات تطالب السلطات بحمايتهم وسن قوانين لحماية الأطباء والكوادر العاملة في المجال الصحي بعد تكرار حوادث الاعتداء عليهم اثناء تأديتهم عملهم بالمستشفيات.

ورفع الاطباء لافتات "بيئة عمل منهارة + مواطن غاضب = طبيب عاجز "، و "يد بيد لانتزاع الحقوق"، كما ندووا باغتيال د. مبارك عربي.

وصحب الوقفة الاحتجاجية انتشار كثيف لعناصر الشرطة السودانية.

وأكدت لجنة الاطباء أن "الوقفة الاحتجاجية تهدف لتسليط الضوء على قدسية مهنة الطب، والعلاقة بين الطبيب والمريض".

وتشير "سودان تربيون" إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية هي كيان موازي لنقابة المهن الطبية والصحية واتحاد أطباء السودان المعترف بهما من قبل الحكومة.

وتشكلت اللجنة إثر تزايد الاعتداءات على الأطباء أثناء تأدية عملهم وتطور نشاطها إلى إعلان إضراب طويل العام الماضي استهدف أيضا تحسين بيئة العمل.