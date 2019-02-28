أطراف جنوب السودان غير الموقعة على السلام تجتمع مع مبعوث الإيقاد

الخرطوم 28 فبراير 2019- أصدر المتحدث باسم التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان، كواجي لاسو، بيانا الاربعاء يقول ان الجماعات غير الموقعة على اتفاقية السلام اجتمعت فعليا مع مبعوث الإيقاد الخاص للبلاد اسماعيل وايس 25 فبراير.

مبعوث ايقاد الخاص اويس اسماعيل أثناء اجتماع مع الأطراف الجنوب سودانية في 2 سبتمبر 2018

ويتناقض بيان التحالف الوطني مع تصريح سابق في نفس اليوم من المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنية الذي صرّح إن تحالفهم رفض مقابلة مبعوث الإيقاد لأنهم قد تم إخطارهم شفهيا للاجتماع دون إعلامهم بجدول أعماله.

وقال لاسو إن الاجتماع تمت الدعوة أليه على عجل ولم تحدد الهيئة الإقليمية جدول أعمال الاجتماع، مشيراً إلى مجموعته ملتزمة بالانخراط الشفاف مع الهيئات الإقليمية والمجتمع الدولي في السعي من أجل سلام حقيقي ومستدام في جنوب السودان من خلال الحوار السلمي.

ووفقا للمتحدث باسم التحالف الوطني الديمقراطي، فإن أسماعيل اويس أثار قضية المصادمات في ولاية نهر ياي والحاجة إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية، لافتاً إلى أن مجموعته أكدت مجددا التزامها بوقف الأعمال العدائية، وزاد "يود التحالف ان يعلن بوضوح ان النظام في جوبا والميليشيات التابعة له منتهكون لاتفاقية وقف العدائيات ويجب اخضاعهم للمساءلة".

وأوضح أن الجماعات غير الموقعة تعتقد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل تفاوضي يتناول "القضايا الأساسية المتعلقة بالحكم وقطاع الأمن والمساءلة بين أمور أخرى، وأردف "نحن نرحب باستعداد الإيقاد مؤخرا بإشراك التحالف الوطني في تحقيق السلام المستدام والشامل للبلاد".