أكثر من 190 ألف شخص في مراكز الأمم المتحدة بجنوب السودان بحثا عن الحماية

جوبا 13 نوفمبر 2019- قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن 190.455 شخص يتواجدون في مراكز تابعة لها بحثا عن الحماية.
- مشهد لمركز حماية مواطنين قرب بانتيو بولاية الوحدة يجنوب السودان
وبحسب البعثة يتواجد 117،767 شخص في بانتيو ،26،359 في ملكال،29،702 في منزل الأمم المتحدة بجوبا،1،931 في بور، بالإضافة إلى 14،696 شخص في المنطقة المجاورة لمقر ها في واو.
والشهر الماضي، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر إن البعثة صاغت تقريرا مع المجتمع الإنساني في جنوب السودان حول مستقبل مراكز الحماية، وقدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن.
وأشار الى أن نحو 20،000 شخص غادروا طوعا المراكز منذ توقيع اتفاق سلام جنوب السودان المنشط في ديسمبر العام الماضي.
وقال" العديد غادروا بأنفسهم بينما طالب آخرون المساعدة من الوكالات الإنسانية واليونميس".
واكد ان البعثة ستواصل حماية الأشخاص في المراكز كاشفا عن خطة لنشر قوات حفظ السلام وسط المجتمعات النائية لحماية العائدين.
وانجرف جنوب السودان في حرب عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه مشار بالتخطيط لانقلاب وذلك في ديسمبر 2013.
ووقع أطراف النزاع في سبتمبر 2018 على اتفاق سلام منشط لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
أخر الآراءالترابي والجيش: من دبر الانقلاب 2019-11-12 08:08:26 مقاربة بين المحاكمة والتاريخ بقلم : عبدالحميد أحمد نحو منتصف العام 1989 فرغت سكرتاريا الحزب الشيوعي السوداني من صياغة مسودة تقييم 19 يوليو وانتهت إلى الأعتراف بأن: "19 يوليو انقلاب عسكري، نظمته وبادرت بتنفيذه مجموعة من (...)
الثورة بين الجزع والغفلة 2019-11-10 20:00:01 بقلم : محمد عتيق الثورة تختتم عامها الأول ، وحكومتها في ختام شهرها الثالث .. هذا العمر - ولأن المهام والواجبات جسيمة - يفرض علينا المراجعة وتسمية الأخطاء والسلبيات باسمائها .. وفي ذلك أمامنا : ١/ عدو واضح من فئات مختلفة (...)
تجديدها ليس"روتينياً"، ودبلوماسية "الانتظار" ليست حلاً 2019-11-10 16:54:15 عن الحاجة ل"طوارئ" سودانية لمقاربة "الطوارئ" الأمريكية بقلم: خالد التيجاني النور (1) وضع بالغ التعقيد على صعيد العلاقات الخارجبة يتعيّن على الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك أن تواجهه في خضم (...)
المزيد