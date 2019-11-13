أكثر من 190 ألف شخص في مراكز الأمم المتحدة بجنوب السودان بحثا عن الحماية

جوبا 13 نوفمبر 2019- قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن 190.455 شخص يتواجدون في مراكز تابعة لها بحثا عن الحماية.

مشهد لمركز حماية مواطنين قرب بانتيو بولاية الوحدة يجنوب السودان

وبحسب البعثة يتواجد 117،767 شخص في بانتيو ،26،359 في ملكال،29،702 في منزل الأمم المتحدة بجوبا،1،931 في بور، بالإضافة إلى 14،696 شخص في المنطقة المجاورة لمقر ها في واو.

والشهر الماضي، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر إن البعثة صاغت تقريرا مع المجتمع الإنساني في جنوب السودان حول مستقبل مراكز الحماية، وقدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن.

وأشار الى أن نحو 20،000 شخص غادروا طوعا المراكز منذ توقيع اتفاق سلام جنوب السودان المنشط في ديسمبر العام الماضي.

وقال" العديد غادروا بأنفسهم بينما طالب آخرون المساعدة من الوكالات الإنسانية واليونميس".

واكد ان البعثة ستواصل حماية الأشخاص في المراكز كاشفا عن خطة لنشر قوات حفظ السلام وسط المجتمعات النائية لحماية العائدين.

وانجرف جنوب السودان في حرب عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه مشار بالتخطيط لانقلاب وذلك في ديسمبر 2013.

ووقع أطراف النزاع في سبتمبر 2018 على اتفاق سلام منشط لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.