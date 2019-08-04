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أكثر من 70 جنديًا كمبوديًا ينضمون إلى (يونميس)

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جوبا 4 اغسطس 2019- من المقرر أن يغادر أكثر من 70 جنديًا كمبوديًا الاثنين للانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس).

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دورية ليونميس في بلدة ياي 25 يناير 2018 (صورة ليونميس)

وبحسب صحيفة (خمير تايمز) فإن الفرقة الكمبودية تتكون من 73 ضابط شرطة عسكرية.

وقال المدير العام للمركز الوطني لقوات حفظ السلام في كمبوديا الجنرال سيم سوفاني "سيغادر ضباط الشرطة العسكرية، بمن فيهم 11 امرأة، للانضمام إلى مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان".

ولفت سوفاني إلى إن جميع الضباط تلقوا تدريبات لتنفيذ متطلبات بعثة الأمم المتحدة، كاشفا إن كمبوديا أرسلت بالفعل الآلاف من أصحاب الخوذات الزرقاء لمختلف بعثات الأمم المتحدة في ثماني دول منذ أكثر من عقد مضى، وزاد "منذ عام 2006 وحتى الآن، تم إرسال 6.278 موظفًا، من بينهم 315 امرأة، للانضمام إلى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ثمانية بلدان".

ولفت المسؤول العسكري إلى أن كمبوديا احتلت المرتبة 26 من بين 122 دولة ساهمت بأكبر عدد من الأفراد في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام، وزاد "على مدى السنوات الـ 13 الماضية، عمل الكمبوديون في عمليات حفظ السلام بصورة احترافية ولم يتورطوا في أعمال عنف أو جرائم جنسية. إن كمبوديا تواصل إعداد الجنود لمهام إزالة الألغام والهندسة والشرطة في مهام الأمم المتحدة".

وأكد سوفاني إن حكومته ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام التأكد من أن جنودها يخضون لتدريبات جيدة لتنفيذ مهامهم.



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