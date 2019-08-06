ألمانيا تخصص 35 مليون يورو لبرامج التحصين الإقليمية

جوبا 6 اغسطس 2019- خصصت ألمانيا مبلغ 35 مليون يورو لبرامج التحصين في دول شرق إفريقيا.
جاء ذلك في تصريحات لمسؤولة السياسات العليا في وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية كلوديا إيمولدي الاثنين، مشيدة بالجهود الإقليمية لتطعيم الأطفال.
من جانبه، أشاد نائب الأمين العام للتخطيط والبنية التحتية في مجموعة شرق إفريقيا، ستيفن ملوتي، بدعم ألمانيا، مشددًا على الحاجة إلى التعاون بين الشريكين.
وقال ملوتي إن ألمانيا تدعم منذ عام 2013 برامج التحصين في المنطقة بالتعاون الوثيق مع المجموعة والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم، منوهاً إلى إن الشريكين تعاونا في مجالات مختلفة مع إنجازات في مجالات الصحة والتجارة والجمارك والسياحة
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