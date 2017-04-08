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أمبيكي يواصل مشاوراته في الخرطوم حول المفاوضات والسلام

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الخرطوم 8 أبريل 2017- واصل رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى، ثابو أمبيكي، مشاوراته في الخرطوم مع أطراف الأزمة السياسية بالسودان، وإلتقى السبت، وفد الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة برئاسة، فليب عبد المسيح.

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صورة ارشيفية: الوسيط الافريقي ثابو امبيكي يتحدث الى الاعلام (رويترز)

ووصل امبيكي وفريقه المفاوض، يوم الخميس، الخرطوم، ودخلوا في مشاورات مكثفة حول المفاوضات والسلام، والتقى أمبيكي رئيسي وفدي التفاوض حول مساري المنطقتين ودارفور، إبراهيم محمود، وأمين حسن عمر، كما إلتقى لاحقاً الرئيس السوداني، واللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار، وأحزاب معارضة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن أمبيكي إلتقى السبت بمقر إقامته بفندق كورنثيا بالخرطوم، وفد الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة، برئاسة فليب عبد المسيح، ضمن لقاءاته التشاورية واستطلاعاته مع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية.

وتأسست الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة، في ديسمبر 2012 بواسطة مجموعة يقودها خميس جلاب، انشقت عن الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، متهماً قيادة الحركة بالسعي لتحقيق مصالحها الشخصية.

وقال عبد المسيح في تصريحات صحفية، إن لقاءهم بالوسيط الأفريقي رفيع المستوى يأتي ضمن مواصلة اللقاء السابق في الجولة الخامسة عشر والتي التقى فيه الوفد امبيكي.

وأكد أنه ابلغ الوسيط رأي الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة بالداخل، فيما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان وسلوك رئيس الحركة وامينها العام في طريقة إدارتهم للحركة الشعبية وسياساتهم تجاه عملية التفاوض وإحلال السلام.

وأضاف "نحن نعتقد بأن ياسر عرمان، كرئيس لوفد التفاوض عن الحركة الشعبية، ظل يشتري الزمن لفترة طويلة لخدمة أجندات، خاصة به، هو ومالك عقار والحلو، لذلك أكدنا لأمبيكي بأن لدينا المقدرة لتحريك قواعدنا بغرض التأثير على عملية التفاوض".

ووصف الوضع الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالمزر، بعد الغلاء الشديد مما ينذر بكارثة إنسانية قادمة وفشل الموسم الزراعي.

وقال إن أمبيكي لا يمانع في لقائه بجولة التفاوض القادمة، مردفاً "لكن ليس كجزء من أطراف التفاوض لأن التفاوض الآن محصور بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ الشمال".

وتوقع فليب أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في الجولة القادمة لتضطلع كافة القوى السياسية بدورها في المرحلة القادمة.



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