أمطار السودان تودي بحياة 46 شخصا في مناطق متفرقة

الخرطوم 15 أغسطس 2019 – قالت وزارة الصحة في السودان إن 46 شخصا لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة من البلاد جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع.

الأمطار أغرقت أحياء كاملة جنوب العاصمة السودانية .. صورة لـ(سودان تربيون)

ونقلت وكالة السودان للأنباء الخميس عن وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار قوله "احتسبنا 46 شهيدا وشهيدة في كل انحاء السودان منهم من انهار عليه المنزل ومنهم من سقط في حفرة أو جرفته السيول".

كما تحدث المسؤول السوداني عن نفوق 1606 رأس من الحيوانات.

واشار الوكيل الى أن 127 مرفقا عاما تأثر بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات العامة.

وطبقا للوزارة فإن 16 ولاية من مجموع 18 بالبلاد، تأثرت بالأمطار فيما بلغ عدد المحليات المتأثرة داخل هذه الولايات 25 محلية.

وأضافت "بلغ العدد الكلي للأحياء والقرى والمناطق المتأثرة داخل تلك المحليات 154 وبلغ العدد الكلي للمنازل المتأثرة بجميع ولايات السودان 9260 منزل، 595انهارت كليا، و3317 جزئيا.

وبدأ المجلس العسكري الانتقالي وجهاز المخابرات الخميس نقل معينات غذائية وطبية وايواء الى ولاية النيل الأبيض عبر جسر جوي انطلقت مرحلته الأولى الى "الراوات" بمحلية السلام ومناطق الرياض والشاطئ والزريقه بمحليتي الدويم وام رمته والتي تعرضت لانهيار كامل في المنازل وانقطاع عدد من القرى عن الطريق الرئيسي.

واضطرت اللجنة لإسقاط المواد الغذائية ومواد الايواء من طائرة العون الإنساني.

ووجه والي النيل الأبيض اللواء الركن حيدر علي الطريفي نداء استغاثة عاجل للمجلس العسكري والمنظمات الطوعية والخيرين لتقديم يد العون والمساعدة لإغاثة المناطق التي تأثرت بالسيول والامطار.

وابان الوالي ان الوضع الإنساني في عدد من محليات الولاية غير آمن من الناحية الإنسانية والصحية.

واستنجدت مفوضية العون الإنساني يوم الأربعاء، بالمنظمات الوطنية والأجنبية، لتقديم الدعم والإسناد للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول.

وأعلن مفوض العون الإنساني المكلف، محمد السناري مصطفى، عن إجراء اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات، وعن التواصل المستمر مع مفوضي الولايات.

وأكد المفوض تجهيز مواد إغاثية وإيوائية لمناطق بولاية النيل الأبيض، والتي تأثرت من جراء السيول والأمطار مشيراً إلى أن غرفة الطوارئ بالمفوضية، تقوم بمتابعة لصيقة للمتأثرين من الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.