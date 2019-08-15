 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 15 آب (أغسطس) 2019

أمطار السودان تودي بحياة 46 شخصا في مناطق متفرقة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 15 أغسطس 2019 – قالت وزارة الصحة في السودان إن 46 شخصا لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة من البلاد جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع.

JPEG - 66.1 كيلوبايت
الأمطار أغرقت أحياء كاملة جنوب العاصمة السودانية .. صورة لـ(سودان تربيون)

ونقلت وكالة السودان للأنباء الخميس عن وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار قوله "احتسبنا 46 شهيدا وشهيدة في كل انحاء السودان منهم من انهار عليه المنزل ومنهم من سقط في حفرة أو جرفته السيول".

كما تحدث المسؤول السوداني عن نفوق 1606 رأس من الحيوانات.

واشار الوكيل الى أن 127 مرفقا عاما تأثر بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات العامة.

وطبقا للوزارة فإن 16 ولاية من مجموع 18 بالبلاد، تأثرت بالأمطار فيما بلغ عدد المحليات المتأثرة داخل هذه الولايات 25 محلية.

وأضافت "بلغ العدد الكلي للأحياء والقرى والمناطق المتأثرة داخل تلك المحليات 154 وبلغ العدد الكلي للمنازل المتأثرة بجميع ولايات السودان 9260 منزل، 595انهارت كليا، و3317 جزئيا.

وبدأ المجلس العسكري الانتقالي وجهاز المخابرات الخميس نقل معينات غذائية وطبية وايواء الى ولاية النيل الأبيض عبر جسر جوي انطلقت مرحلته الأولى الى "الراوات" بمحلية السلام ومناطق الرياض والشاطئ والزريقه بمحليتي الدويم وام رمته والتي تعرضت لانهيار كامل في المنازل وانقطاع عدد من القرى عن الطريق الرئيسي.

واضطرت اللجنة لإسقاط المواد الغذائية ومواد الايواء من طائرة العون الإنساني.

ووجه والي النيل الأبيض اللواء الركن حيدر علي الطريفي نداء استغاثة عاجل للمجلس العسكري والمنظمات الطوعية والخيرين لتقديم يد العون والمساعدة لإغاثة المناطق التي تأثرت بالسيول والامطار.

وابان الوالي ان الوضع الإنساني في عدد من محليات الولاية غير آمن من الناحية الإنسانية والصحية.

واستنجدت مفوضية العون الإنساني يوم الأربعاء، بالمنظمات الوطنية والأجنبية، لتقديم الدعم والإسناد للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول.

وأعلن مفوض العون الإنساني المكلف، محمد السناري مصطفى، عن إجراء اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات، وعن التواصل المستمر مع مفوضي الولايات.

وأكد المفوض تجهيز مواد إغاثية وإيوائية لمناطق بولاية النيل الأبيض، والتي تأثرت من جراء السيول والأمطار مشيراً إلى أن غرفة الطوارئ بالمفوضية، تقوم بمتابعة لصيقة للمتأثرين من الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إلي السيد الإمام: ليتك تكمل المشوار! 2019-08-15 12:58:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم ينقطع تواصلي مع السيد الإمام خلال العشر سنوات الماضية. وبخلاف المراسلات بيننا، فقد قمت بزيارته أكثر من مرة في الخرطوم والقاهرة بغرض تبادل الآراء حول الهم الوطني العام ومواصفات المشهد (...)

في محبة الجبهة الثورية ، ولكن 2019-08-14 23:27:38 بقلم : محمد عتيق أحمل تقديراً عالياً لقيادات وقواعد الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وفي جنوبنا الحبيب السابق ، التقدير لتضحياتهم ومكابداتهم التي ساهمت ، مع نضالات الحركة الوطنية السلمية ، في فضح (...)

السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! 2019-08-08 22:12:06 قضايا حرية الصحافة والتعبير والإعلام والحق فى المعلومات : آن أوان التغيير فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! تُعتبر حرية الصحافة والتعبير، وحرية الإعلام، والحق فى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.