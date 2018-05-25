أمطار تتسبب في مصرع شخصين وتشريد مئات الأسر بنيالا

نيالا 25 مايو 2018 ـ أدى هطول أمطار غزيرة بمصحوبة بعواصف يوم الخميس الى مصرع شخصين وإصابة آخرين وفقدان مئات الأسر للمأوى في ضاحية غرب الإذاعة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
- أمطار تشرد مئات الأسر في جنوب دارفور ـ نيالا 25 مايو 2018 (سودان تربيون)
وقال رئيس اللجنة الشعبية بالحي المنكوب إسحق سليمان الدود لـ "سودان تربيون" إن أمطارا غزيرة هطلت في وقت متأخر من ليلة الخميس أدت الى وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطرة تم إسعافهم الى المستشفى.
وأضاف الدود أن الأمطار المصحوبة بالرياح دمرت نحو 450 منزل في خمسة مربعات بالحي.
وأوضح أن معظم المنازل تدمرت بشكل كامل ما ترك العديد من الأسر في العراء بلا مأوى.
وأشار رئيس اللجنة الشعبية لحي غرب الإذاعة الى أن غالبية الأسر من الفقراء وذوي الدخل المحدود ما يتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية والشعبية لمساعدة المتضررين عاجلا.
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