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أمطار غزيرة تودي بحياة 3 أشخاص وتقطع طرقات بالنيل الأبيض

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الخرطوم 12 يوليو 2017 - تسببت أمطار غزيرة هطلت بمدينتي كوستي وربك، في ولاية النيل الأبيض، جنوبي العاصمة الخرطوم، في وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة آخر، بجانب إنهيار عشرات المنازل بالمدينيتن.

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أمطار غير مسبوقة تغرق مدنا رئيسية بالنيل الأبيض

وبدأت الأمطار تهطل على المدينتين منذ الرابعة فجر الأربعاء حتى الثامنة صباحاً، وطبقاً لما اوردته وكالة السودان للأنباء فإنها ادت لوفاة امرأة وابنتها بحي ابوشريف بكوستي، بعد إنهيار منزلهما، بجانب طفل يبلغ العامين، واصابة طفل آخر بجروح إثر إنهيار المنزل عليهما، كما أدت الامطار لتدمير عدد من المنازل كلياً وجزئياً.

ويعد حي (الراوشدة) بربك الأكثر تضرراً نتيجة عدم تصريف مياه السيول التي اجتاحت الحي قادمة من المنطقة الشرقية لمدينة ربك.

وأضطر والي النيل الأبيض، عبد الحميد موسى كاشا، إلى التوجيه بقطع الطريق القومي الرابط بين ربك ـ الخرطوم، لتصريف المياه، وأدى ذلك إلى تعطيل حركة البصات السفرية والشاحنات والعربات الخاصة.

وتعاني ولاية النيل الأبيض من تفشي الإسهالات المائية وسط المواطنين مما تسببت في وفاة عدد منهم، ويتخوف الكثيرون من أن تؤدي مياه الأمطار الراكدة إلى تفاقم الوباء مرة أخرى، خصوصاً وأن السلطات الصحية أرجعت أسبابه إلى التلوث البيئي.

وذكر معتمد ربك، العقيد موسي الصادق علي، أن المدينة شهدت الأربعاء هطول أمطار وسيول من الضفة الشرقية، ادت لتأثر عدد من المنازل بحي الرواشدة، قائلاً إن المحلية استعانت بآليات من شركة سكر كنانة ومصنع عسلاية والدفاع المدني وتم تصريف المياه بعد قطع الطريق القومي ربك الخرطوم.

من جهته قال معتمد كوستي، الجزولي هاشم الجزولي، إن غرفة الطوارئ بدأت حصر المنازل التي تأثرت وتعمل على تصريف المياه على أن تقوم اللجنة العليا بتوفير الايواء للمتضررين وتقديم المساعدات لهم.



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