أميركا وفرنسا يشجبان عنف الحكومة السودانية تجاه المتظاهرين

الخرطوم 23 يناير 2019- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تزايد الاعتقالات وارتفاع عدد القتلى والجرحى بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء السودان، ونددت باستخدام القوة المميتة في مواجهتهم، كما دعت فرنسا الخرطوم لوضع حد للعنف ضد المحتجين.

صورة إرشيفية لمقر الخارجية الأميركية

وفي بيان صدر الأربعاء، قال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، إن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وزاد "ندين استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قوات الأمن السودانية. إن بناء علاقات أكثر إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان تتطلب إصلاحًا سياسيًا ذا مغزى وتقدمًا واضحًا ومستدامًا في احترام حقوق الإنسان، وهذا يشمل حظر استخدام الأجهزة الأمنية للاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإنهاء المضايقات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والعاملين في المجال الطبي والطلاب وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ".

وحث بالادينو الحكومة السودانية على إطلاق سراح جميع الصحفيين والناشطين والمتظاهرين السلميين الذين احتجزوا "بشكل تعسفي" والسماح لمن يواجهون اتهامات بالوصول الكامل إلى التمثيل القانوني والحصول على مراجعة قانونية لاحتجازهم.

ودعا المسؤول الأميركي الحكومة أيضًا إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في وفاة وإصابة المتظاهرين.

وأضاف "علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للمواطنين، يجب على الحكومة خلق بيئة آمنة للتعبير والحوار العام مع المعارضة والمجتمع المدني لتحقيق تقدم سياسي أكثر شمولاً".‎

بدورها دعت فرنسا سلطات الخرطوم إلى "وضع حد للعنف" لدى تفريق المتظاهرين الذين يحتجون ضد الحكومة على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول الأربعاء"ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حد للعنف ضد المتظاهرين المسالمين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه".

وشددت مول على أن بلادها "تؤكد تمسكها باحترام الحق في التظاهر وحرية التجمع والتعبير".