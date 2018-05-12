أمير قطر يبعث برسالة للرئيس السوداني حول (الشراكة الاستراتيجية)

الخرطوم 12 مايو 2018- سلم السفير القطري لدى الخرطوم، راشد النعيمي، السبت، رسالةً خطيةً إلى الرئيس السوداني، عمر البشير، من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الخرطوم والدوحة.

البشير بعث وزير خارجيته السابق علي كرتي قبل أيام برسالة للشيخ تميم .. (صفحة الراية القطرية على تويتر)

والتقي السفير القطري، السبت، وزير الخارجية بالإنابة، محمد عبد الله ادريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في تصريح صحفي، إن النعيمي سلم الوزير رسالةً خطيةً إلى البشير من أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتجئ الرسالة القطرية بعد أقل من أسبوع من إعلان صحيفة الراية القطرية تسلم الشيخ تميم رسالة من البشير نقلها مبعوث الرئيس السوداني الخاص وزير الخارجية السابق علي كرتي.

ولم تتحدث الخرطوم الرسمية عن فحوى هذه الرسالة التي قالت الصحيفة القطرية انها تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها.

وذكر الخضر أن اللقاء بين الوزير ادريس والسفير القطري تطرق لأوجه التعاون الثنائي بين السودان وقطر، وإلى جهود دولة قطر في دعم وتنمية ولايات دارفور.

وأضاف "أوضح السفير القطري أن دولة قطر ستفتتح عشرة مراكز خدمية بولايات دارفور تقدر قيمتها بسبعين مليون دولار، بواقع مركزين بكل ولاية، ومن المنتظر الاحتفال بافتتاح هذه المراكز خلال الأشهر القليلة المقبلة".

من جهته شكر الوزير بالإنابة دولة قطر على مواقفها الداعمة، وأكد على أهمية التواصل بين قيادتي البلدين في ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات.