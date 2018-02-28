أمير قطر يبعث رسالة خطبة للرئيس السوداني

الخرطوم 28 فبراير 2018- تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد يستقبل الرئيس السوداني عمر البشير عند وصوله للدوحة في 8 يوليو 2014 (القطرية)
وأفاد السفير القطري بالخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي حسب وكالة السودان للأنباء أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
ووصف النعيمي الذي نقل الرسالة اللقاء بالبشير بأنه كان "طيباً ومثمراً يجسد متانة وأزلية علاقات البلدين".
يذكر أن الرئيس السوداني كان بعث برسالة خطية الى أمير قطر في 19 فبراير الجاري سلمها المندوب الدائم للسودان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل.
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