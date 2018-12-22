أمير قطر يعرض على البشير المساعدة لتجاوز (المحنة) الراهنة

الخرطوم 22 ديسمبر 2018-ابدى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعداده لتقديم كل العون الممكن لمساعدة السودان على تجاوز ما قال إنها "محنة".

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد يستقبل الرئيس السوداني عمر البشير عند وصوله للدوحة في 8 يوليو 2014 (القطرية)

ونقل بن حمد في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس عمر البشير السبت تأكيد وقوف بلاده مع السودان وحرصهم على استقراره وأمنه، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.

وقالت "أعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة".

وتواجه حكومة البشير منذ الأسبوع الماضي موجة احتجاجات واسعة في غالب مدن البلاد بسبب الغلاء وانحدار الأوضاع الاقتصادية الى مستوى غير مسبوق.

ويعد أمير قطر أول رئيس عربي يعلن صراحة دعمه لحكومة البشير في مواجهة هذه المظاهرات.

وشكر الرئيس البشير الأمير القطري على اتصاله واهتمامه بما يجري في السودان، وحرصه على استقرار السودان، وطمأنه على هدوء الأوضاع في البلاد، وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني إلى معالجة أسباب الأزمة.

وفي السياق تلقى البشير اتصالا من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أكد فيه أن استقرار السودان هو استقرار لجنوب السودان وضمان للسلام في الإقليم ، مبديا قلقه حيال التطورات الحالية.

وأشار الى أن السودان "بحكمة قيادته ونضج شعبه سياسياً سيعبر الأزمة الحالية وهو أكثر قوة وتماسكاً".

وعبر البشير عن شكره وتقديره لسلفاكير، وطمأنه على هدوء الأوضاع في البلاد