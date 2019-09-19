أمين عام الأمم المتحدة يدعو لانهاء وضع السودان في قائمة رعاة الإرهاب

الخرطوم 19 سبتمبر 2019 - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الأربعاء إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بأعجل ما يمكن.

انطونيو غوتيريس

وعبّر غوتيرس في مؤتمر صحفي، عن أمله في أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه”.

وأضاف: “إذا لم يحدث ذلك فمن الواضح أننا نجازف بعدم الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأكد انطوينو أن السودان يشكل أملا كبيرا بالنسبة للأمم المتحدة. وأضاف ان ما تم إنجازه بالحوار في السودان يدل على انه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك ارادة سياسة لذلك، وينبغي أن يكون هذا درساً لكل مكان في العالم.

وتضع الولايات المتحدة الأميركية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب لأكثر من 20 عاما خيث تبذل الخرطوم منذ وقت بعيد جهودا جبارة لاقناع واشنطن بحذفها من هذه اللائحة دون طائل.