أمين عام الأمم المتحدة يدعو لانهاء وضع السودان في قائمة رعاة الإرهاب

الخرطوم 19 سبتمبر 2019 - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الأربعاء إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بأعجل ما يمكن.
- انطونيو غوتيريس
وعبّر غوتيرس في مؤتمر صحفي، عن أمله في أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه”.
وأضاف: “إذا لم يحدث ذلك فمن الواضح أننا نجازف بعدم الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأكد انطوينو أن السودان يشكل أملا كبيرا بالنسبة للأمم المتحدة. وأضاف ان ما تم إنجازه بالحوار في السودان يدل على انه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك ارادة سياسة لذلك، وينبغي أن يكون هذا درساً لكل مكان في العالم.
وتضع الولايات المتحدة الأميركية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب لأكثر من 20 عاما خيث تبذل الخرطوم منذ وقت بعيد جهودا جبارة لاقناع واشنطن بحذفها من هذه اللائحة دون طائل.
أخر الآراءنقاد الحكومة 2019-09-15 23:06:00 بقلم : محمد عتيق لم ننس أو نهمل تهنئة الصديق فيصل محمد صالح ، أو بالأحرى تهنئة وزارة الثقافة والإعلام بجلوسه على سدتها ، الاكفأ لها طوال تاريخها ؛ فإذا كان فيمن تولوها سياسيون كبار ، أو مهنيون اذكياء أو إعلاميون مقتدرون (...)
كيف نتعامل مع مؤسسات حكومة الحكم المدني في الفترة الانتقالية 2019-09-13 20:55:20 بقلم : د. امجد فريد الطيب يستنكر البعض على تجمع المهنيين وغيره من القوى التي شاركت في عملية الثورة دعوتها لتنظيم احتجاجات من أجل الضغط لتطبيق قرارات معينة او طرح أعتراضها على قرارات وتوجهات أخرى. ويمضي هذا الاستنكار (...)
مجلس الوزراء والتعامل مع كادر الدولة الإخواني 2019-09-12 13:55:34 صلاح شعيب الكل يعلم أننا ورثنا جهازاً للخدمة العامة تديره كوادر الحركة الإسلامية، وبعض النفعيين، لمدى ثلاثة عقود. فضلا عن ذلك فإن هذه الكوادر تتمدد في كل مجالات القطاع الخاص بلا أدنى منافسة. إذ يسيطرون على التجارة (...)
المزيد