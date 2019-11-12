أمين عام الأمم المتحدة يشيد بتمديد الفترة قبل الانتقالية في جنوب السودان

نيويورك 12 نوفمبر 2019- رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويترش بقرار مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية ( الايقاد) بتمديد الفترة قبل الانتقالية بجنوب السودان لمئة يوم اضافي.

انطونيو غوتيريس

ودعا بحسب نائب المتحدث الرسمي الأطراف لاستخدام فترة التمديد في إحراز المزيد من التقدم تجاه القضايا العالقة الهامة وعلى رأسها الترتيبات الامنية وعدد وولايات الحدود.

وطالب غويترش أيضا حكومة جنوب السودان بدعم عملية دفع مبلغ 100 مليون دولار عبر آليات نزيهة وشفافة.

وجدد التأكيد على أهمية دور الايقاد والاتحاد الأفريقي في العملية السياسية بجنوب السودان

واتفق الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة الاسبوع الماضي على تمديد الفترة قبل الانتقالية وذلك في اجتماع انعقد في أوغندا.

وترأس الرئيس يوري موسيفيني الاجتماع والذي حضره أيضا رئيس المجلس السيادي السودان عبد الفتاح البرهان والمبعوث الكيني الخاص لجنوب السودان كالنزو مسيوكا.

وجاء تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية عقب تهديد زعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار بالانسحاب من الموعد النهائي بسبب عدم إكمال الترتيبات الامنية.

ودخل جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه رياك مشار بالتخطيط لانقلاب لكن الأخير نفي الاتهامات.

في ديسمبر العام الماضي وقع أطراف النزاع في الدولة الوليدة على اتفاق سلام منشط لإنهاء الحرب الأهلية الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.