أنباء عن انقلاب عسكري في السودان وبيان وشيك للقوات المسلحة

الخرطوم 11 أبريل 2019- سيطر ضباط من الجيش السوداني على مباني التلفزيون والإذاعة الرسميين صباح الخميس وتم الإعلان عن بيان وشيك من القوات المسلحة.

عناصر الجيش انتشرت في محيط القيادة العامة لمنع المتظاهرين من الوصول للمقر .. الإثنين 7 أبريل 2019

ويحيط الغموض بطبيعة هذا التحرك حيث شاعت أنباء عن انقلاب عسكري دون أن تعرف هوية منفذيه.

وبثت الاذاعة الرسمية مارشات عسكرية كما قطع التلفزيون الرسمي برنامجه وبث أغاني وطنية.

وتحدثت مصادر صحفية عن التئام اجتماع لهيئة قيادة الجيش دون مشاركة الرئيس عمر البشير.

وانتشرت قوات من (الدعم السريع) بكثافة في شوارع العاصمة السودانية الرئيسية كما شوهدت هذه القوات تحيط بأماكن قريبة من تجمع اعتصام الاف السودانيين المطالبين برحيل الرئيس البشير، كما انسحبت القوات الشرطية الأمنية.

من جهة أخرى قال الناشط المعروف فارس النور إن المعتصمين لن يغادروا الميدان قبل التأكد من تسليم السلطة لقيادة مدنية.