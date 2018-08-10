(أنصار السنة) تؤيد ترشيح (الوطني) للبشير في انتخابات 2020

الخرطوم 10 أغسطس 2018 ـ أيدت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، الجمعة، ترشيح المؤتمر الوطني، الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة، للرئيس عمر البشير في انتخابات 2020 للمرة الثالثة.

البشير أكثر حظا للتربع على الحكم من جديد

وأجاز مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، يوم الخميس، بالإجماع مقترح تعديل النظام الأساسي ليتسنى ترشيح رئيس الحزب "البشير" للانتخابات المقبلة.

وامتدح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة إسماعيل عثمان محمد الماحي "اتفاق كلمة المؤتمر الوطني وإجماعهم على البشير مرشحاً للحزب لانتخابات 2020".

وقال الماحي في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة جنوبي وسط الخرطوم "نعتبر ماتم خطوة إيجابية في وحدة وإجماع كلمة المؤتمر الوطني".

ودعا إلى أن ينعكس هذا الاتفاق على واقع السودان ومصلحته باعتباره الحزب الحاكم، مضيفاً بأن إجماعهم وتوحدهم من شأنه أن يعطي مؤشراً لإصلاح حال البلد والاستفادة من الطاقات والكفاءات ـ بحسب تعبيره ـ.

وتقدم الماحي بالتهنئة للمؤتمر الوطني على وحدة واتفاق كلمتهم، كما هنأ الرئيس البشير على ثقة "إخوانه".

وطالب بضرورة النظر بعمق في قضايا السودان وعلاقاته وتقديم المصالح العلي، قائلا إن: "على الجميع وضع مصلحة السودان فوق كل شيء". وحثَّ الأحزاب والقوى السياسية على التوحد والاتفاق وإعمال مبدأ الشورى.

يذكر أن أنصار السنة المحمدية جماعة سلفية توالي المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال رئيس قطاع الإعلام بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم الصديق إن "تعديلات نظام الأساسي تشير الى حيوية حزبية وضرورة مرحلة واستيعاب لطاقات الحزب وكوادره".

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء، الجمعة، أن "توصية ترشيح البشير تؤكد جدية المؤتمر الوطني في المعترك السياسي وتحقيق اكبر إجماع شعبي، نظرا للحظوة الشعبية للرئيس البشير وثقة كثير من القوى السياسية في البشير بإعتباره ضامنا للحوار الوطني وركيزة في المنطقة بعد تحقيق اتفاق سلام جنوب السودان".

وبترشيح مجلس شورى المؤتمر الوطني البشير اجتاز الحزب العقبة الأولى التي كانت تمنع إعادة ترشيح البشير، حيث لا يقر النظام الأساسي للحزب بشكله الحالي ترشيحه لدورة جديدة، وتبقى المحطة الثانية هي تعديل دستور الدولة الذي يمنع الرئيس من المكوث في المنصب لأكثر من دورتين، وتواجه مساعي التعديل هذه مقاومة عنيفة من قوى المعارضة.

ويجلس البشير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015 لعدم وجود منافسين حقيقيين، على سدة الحكم منذ يونيو 1989، عندما أطاح بحكم ديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي.

إلى ذلك أكد إبراهيم الصديق أن مجلس شورى المؤتمر الوطني انصب تركيزه في يومه الثاني على الوضع الإقتصادي ومعاش الناس وقال إن القطاع الإقتصادي قدم رؤية جديدة لتحقيق معالجة جذرية للواقع الإقتصادي، تتمثل في حزمة من السياسات والإجراءات.

وتابع قائلا إن "الضائقة في طريقها للمعالجة خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز أسابيع".

وكانت جلسات مجلس الشورى قد شهدت نقاشا واسعا حول الإقتصاد والعلاقات الخارجية والسلام، وتوزع المؤتمر في عدة لجان يوم الجمعة لدراسة الأداء السياسي والتشريعي على أن يتم يوم السبت صياغة التوصيات ويختتم المجلس اجتماعاته بجلسة مفتوحة مساءً.