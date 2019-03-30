أهالي عشرات المعتقلين لدى الأمن السوداني يعتصمون في مقر للجهاز

الخرطوم 30 مارس 2019- اعتصم العشرات من ذوي المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات السوداني السبت للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات المنادية برحيل النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.

أسر الموقوفون اعتصموا داخل مبنى استعلامات جهاز الأمن ..السبت 30 مارس 2019 (سودان تربيون)

وتجمع ما يزيد على الخمسين أسرة غالبهم من النساء والأطفال أمام مبنى استعلامات جهاز الأمن في الخرطوم، ودخل العشرات منهم الى المقر وجلسوا أرضا مطالبين المسؤولين بالتجاوب مع دعواتهم بإخلاء سبيل المعتقلين.

وقالت النعمة بكري شقيقة المعتقل ربيع الموقوف منذ ديسمبر الماضي وهو أحد قادة تحالف قوى الاجماع الوطني، إن العائلات المعتصمة مكثت في مبنى الاستعلامات حوالي 3 ساعات بينما كان عدد كبير ينتظر في الخارج.

وأضافت لـ (سودان تربيون) " طالبنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة خاصة وأن بعضهم جاوز الثلاث أشهر في الحبس".

وأكدت ان هذه الأسر عازمة على مواصلة الحراك والاحتجاج والاعتصام لحين الإفراج عن آخر معتقل سياسي.

ولا يعرف على وجه التحديد حتى الآن عدد المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني، حيث يتم اقتياد أعداد مقدرة من المتظاهرين الى الحبس.

وبعد إعلان حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي أنشأت محاكم فورية مثل أمامها العشرات من المشاركين في المظاهرات وتباينت أحكام القضاة ما بين البراءة والغرامة والسجن لفترات متفاوتة.

وغالب الذين لازالوا في الحبس من الناشطين والقيادات والكوادر الحزبية جرى توقيفهم إبان احتدام الاحتجاجات في أواخر ديسمبر الماضي.