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أهالي معتقلون: الأمن رفض تسلم مطالب بالإفراج عن الموقوفين

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الخرطوم 21 مارس 2019- قال ممثل لأسر المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني إن الأخير رفض الخميس تسلم مذكرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

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أسر لمعتقلين نفذت وقفة احتجاجية مقابل مبنى جهاز الأمن بالخرطوم ..الأحد 17 مارس 2019 (سودان تربيون)

وأبلغ الوليد بكري (سودان تربيون) إن عشرات الأسر تجمعت لدى مبنى الاستعلامات الخاص بجهاز الأمن لتسليم الطلب لكن المسؤولين في المكان رفضوا تسلمه.

وأضاف الوليد الذي يعتقل شقيقه ربيع بكري منذ ثلاث أشهر " جهاز الامن رفض ذلك الاجراء واتبعه بممارسة ارهاب على اسر المعتقلين بإخراجهم من مبنى الاستعلامات وخدمات المواطنين مما يؤكد غياب أدني معيار مهني ودون أي مسوغاتٍ قانونية".

واعتبر أن كل هذا وغيره يؤكد الانتهاك المتصل لحقوق المواطنة والحقوق الدستورية والإنسانية.

وشدد على اسرة ربيع بكري ستظل في حراك وعمل متصل حتى إطلاق سراح ابنها وكافة المعتقلين.

وتابع " لن يوقفها ارهاب او تهديد ظل متصلا كان اخره ضد شقيقنا اسامة بكري ظل يتعرض له بصورة راتبة من مليشيات النظام المتعددة".

ونفذت أسر المعتقلين الاحد الماضي الاعتصام الثاني من نوعه أمام مبنى جهاز الأمن ورفعوا صورا للمحبوسين ولافتات تدعو للإفراج عنهم.

ولايعرف على وجه التحديد العدد الكلي للمعتقلين حتى الآن، حيث أفرج الجهاز في أوقات سابقة عن بعض السياسيين والناشطين بينما لا زال آخرين على رأسم قيادة الحزب الشيوعي ومنتسبين للحزب الاتحادي رهن الحبس.

والأسبوع الماضي بدأ الناشط المعروف ناظم سراج اضرابا عن الطعام احتجاجا على تطاول حبسه.

ومنذ بدء الحراك الشعبي المطالب بتنحي النظام منتصف ديسمبر الماضي اعتقلت قوات الأمن العشرات وابقتهم دون محاكمة كما يقبع بعضهم في الحبس دون أي تحقيق.



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