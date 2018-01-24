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أوامر جديدة لقادة (العدل والمساواة) بحماية الأطفال من العنف

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الخرطوم 24 يناير 2018 ـ أصدر رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، أمراً قيادياً لحماية الأطفال ومنع كافة أشكال العنف ضدهم كما منع القرار الهجوم على المستشفيات والمدارس.

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زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون)

وأكد في القرار الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) الأربعاء، التزامها الصارم بالأعراف والمعايير الدولية التي تحكم حماية الأطفال، وبقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأطفال في النزاعات المسلحة.

وسبق لحركة العدل والمساواة مطلع العام الماضي أن رفضت اتهامات لمجلس الأمن قال فيها إنها تعمد الى تجنيد الأطفال وانتهاك القانون الدولي.

وأعلن جبريل في خطاب وجهه لمجلس الأمن وقتها استعدادهم للتعاون مع مجلس الأمن والمنظمات ذات الصلة الأخرى في ذات الخصوص.

وأشار الى أن لجنة الخبراء لم ترد على دعوة مفتوحة وجهتها لهم الحركة لزيارة مواقعها العسكرية وتفتيش القوات.

وأمر جبريل إبراهيم في قراره الحديث القادة والضباط وأعضاء الحركة بالاستمرار في الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تحكم حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، والتأكد من عدم تجنيدهم أو السماح لهم بالارتباط بقوات الحركة أو الانضمام إلى صفوفها بمحض إرادتهم.

وتابع "يجب مراعاة هذا الأمر بصرامة في كل مستويات الحركة وفي كل الأوقات بما في ذلك في الحالات المعقدة التي يكون فيها الاشتباك بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان المدنيين ومن القرى".

وأوضح أن الأمر يمنع ايضاً أعضاء الحركة من الهجوم على المستشفيات والمدارس أو على أماكن ترفيه الأطفال، داعياً لممارسة أعلى درجات ضبط النفس والحذر للتأكد من عدم تعرض الأطفال للأذى.

وقال إن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود جُنحة كبيرة يعاقب عليها القانون الدولي وقانون السودان للطفل لعام 2010 الفقرة "44".

وشدد على أن أي قائد أو عضو في الحركة يخالف الأمر القيادي يعرض نفسه للعقوبة وفقاً لقانون قوات حركة العدل والمساواة.

وتابع "يجب أن يبقى التزامنا بحماية الأطفال قائماً إلى أن يتحقق السلام العادل الشامل القابل للاستدامة في دارفور وفي السودان".



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