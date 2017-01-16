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(أوتشا) تقيم احتياجات 12 ألف نازح عائد إلى منطقة نائية بدارفور

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الخرطوم 16 يناير 2017 ـ قاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بعثة مشتركة بين الوكالات لمنطقة "بعاشيم/ تيما" النائية بولاية شمال دارفور لتقيم الفجوات لتلبية احتياجات 12.000 من العائدين "نحو 250 عائلة".

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وأفادت "أوتشا" أن البعثة توجهت للمنطقة الواقعة على بعد 65 كلم من مدينة مليط، أثر طلب مقدم من والي شمال دارفور والسلطات المحلية في محلية كتم.

وأشارت نشرة "أوتشا" الأسبوعية التي تلقتها "سودان تربيون" الأثنين، إلى أن البعثة عملت على تقييم الفجوات في تلبية احتياجات 12.000 من العائدين "2.500 أسرة" من الذين أفادت التقارير بوجودهم في المنطقة.

وأوضحت أن البعثة ضمت ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﯿﻒ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﮭﺠﺮة وإدارة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ (ﻗﻮل).

وأفادت أن الأوضاع الأمنية مستقرة وفق قادة المجتمع المحلي، حيث تم نشر قوات الأمن الحكومية في المنطقة منذ شهر سبتمبر الماضي وبدأ الاشخاص بعدها بالعودة.

يذكر أن ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻗﺪ ﻓﺮوا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻣﺎرس 2014 ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ھﺠﻮم عليهم، وبحسب القادة المحليين ﻓﻘﺪ ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 70 ﻗﺮﯾﺔ، ﺣﻮاﻟﻲ 35.000 شخص قبل الهجوم، ما أدى إلى نزوح 11.000 ألف شخص.

وحددت البعثة أن منطقة "بعاشيم" في حاجة إلى مساعدات الانتعاش والتنمية، كما أوصت بتقديم المساعدات المجتمعية للمنطقة بأكملها بما في ذلك برامج الغذاء مقابل الانتعاش مثل الغذاء مقابل العمل، والتغذية المدرسية، وأعادة افتتاح المركز الصحي.

ولفتت الى أن الحصول على مياه نظيفة يتطلب معالجة الآبار بالكلور وإعادة تأهيل المضخات اليدوية.



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