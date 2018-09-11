(أوشا): معدلات حرجة لسوء التغذية وسط لاجئي جنوب السودان بالنيل الأبيض

الخرطوم 11 سبتمبر 2018 ـ كشفت النتائج الأولية لمسوحات التغذية في ولاية النيل الأبيض عن وصول معدلات "سوء التغذية" الى مرحلة حرجة وسط اللاجئين الفارين من دولة جنوب السودان.

اللاجئون الجنوبيون في السودان

ونقلت النشرة الدورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا) عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النتائج الأولية للمسح الموحد للتغذية الموسعة في ولاية النيل الأبيض تشير الى تجاوز مستويات سوء التغذية في معسكرات اللاجئين نسبة الـ 15 %.

وطبقا للنشرة فإن نتائج المسح الموحد للتغذية الموسعة تشير إلى التأثيرات الأوسع نطاقا لنقص التمويل المزمن لاستجابة اللاجئين، خاصة فیما یتعلق بالمياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة ومساعدات وسائل العیش.

وعلى الرغم من استمرار وصول اللاجئين الجدد إلى السودان، حصل شركاء الاستجابة حتى 17 یولیو على 9 % ما يعادل (9.27 مليون دولار) من مبلغ 2.327 ملیون دولار اللازمة لاستجابة السودان في إطار خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من دولة جنوب السودان لعام 2018.

وتشمل العوامل الرئيسية لسوء التغذية انعدام الأمن الغذائي وفجوات برامج التغذية، بما في ذلك التدخلات العلاجية والوقائية.

وأفادت النشرة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) تقود مبادرة تحت مسمى"الإیجاد والمعالجة" لضمان التعرف على الأطفال المعرضون للمخاطر وتسجیلھم في برامج التغذیة في المعسكرات كما یمنح برنامج الغذاء العالمي الأولوية لتوزیع الأغذية والوقایة الغذائية والعلاجية والمكملات الغذائية للأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 6-59 شھرا.

وتابعت "وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف المبادرة الأمهات المرضعات والحوامل ببرامج التغذیة التكميلية والبرامج العلاجية للأشخاص الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد بشكل معتدل".