 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 11 أيلول (سبتمبر) 2018

(أوشا): معدلات حرجة لسوء التغذية وسط لاجئي جنوب السودان بالنيل الأبيض

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 سبتمبر 2018 ـ كشفت النتائج الأولية لمسوحات التغذية في ولاية النيل الأبيض عن وصول معدلات "سوء التغذية" الى مرحلة حرجة وسط اللاجئين الفارين من دولة جنوب السودان.

JPEG - 26.4 كيلوبايت
اللاجئون الجنوبيون في السودان

ونقلت النشرة الدورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا) عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النتائج الأولية للمسح الموحد للتغذية الموسعة في ولاية النيل الأبيض تشير الى تجاوز مستويات سوء التغذية في معسكرات اللاجئين نسبة الـ 15 %.

وطبقا للنشرة فإن نتائج المسح الموحد للتغذية الموسعة تشير إلى التأثيرات الأوسع نطاقا لنقص التمويل المزمن لاستجابة اللاجئين، خاصة فیما یتعلق بالمياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة ومساعدات وسائل العیش.

وعلى الرغم من استمرار وصول اللاجئين الجدد إلى السودان، حصل شركاء الاستجابة حتى 17 یولیو على 9 % ما يعادل (9.27 مليون دولار) من مبلغ 2.327 ملیون دولار اللازمة لاستجابة السودان في إطار خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من دولة جنوب السودان لعام 2018.

وتشمل العوامل الرئيسية لسوء التغذية انعدام الأمن الغذائي وفجوات برامج التغذية، بما في ذلك التدخلات العلاجية والوقائية.

وأفادت النشرة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) تقود مبادرة تحت مسمى"الإیجاد والمعالجة" لضمان التعرف على الأطفال المعرضون للمخاطر وتسجیلھم في برامج التغذیة في المعسكرات كما یمنح برنامج الغذاء العالمي الأولوية لتوزیع الأغذية والوقایة الغذائية والعلاجية والمكملات الغذائية للأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 6-59 شھرا.

وتابعت "وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف المبادرة الأمهات المرضعات والحوامل ببرامج التغذیة التكميلية والبرامج العلاجية للأشخاص الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد بشكل معتدل".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سؤال الشباب ..( ٦ ) 2018-09-10 17:30:25 كتب : محمد عتيق رأينا في الحلقات السابقة كيف ان وجود الاحزاب ونشاطها قديم في السودان ، وبظهور اليسار (بزعيمه الشيوعي ودوره التاريخي) انتعشت الحركة النقابية والاتحادات الفئوية ، ومع ذلك ، ظلت تجربة الاحزاب والتنظيمات (...)

أيهما نسقط الإمبريالية أم نظام الانقاذ 2018-09-10 07:58:00 ياسر عرمان حديثي هذا حديث عابر ولا يمثل ما أريد أن اكتبه عن هذه القضية بعمقها واتساعها، والاحاديث العابرة لا تتيح فسحة الوقت والفكرة المناسبة للسياحة في عوالم أحبائنا الشيوعيين، فيمضي الزمان وتنقضي أحداثه وهوى الشيوعيين (...)

حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 2018-09-09 17:35:46 كتب : عمر الدقير نشرت صحيفة الميدان، بتاريخ الأحد 2 سبتمبر 2018م، تلخيصاً لتقريرٍ صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، لا يملك المرء أمامه إلا أن يُقَلِّب كفيه حسرةً على مآل الحال في صَفِّ رفاق الخندق الواحد .. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.