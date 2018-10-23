أول جولة أوروبية لوزير الخارجية السوداني تشمل 4 دول

الخرطوم 23 أكتوبر 2018 ـ أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الثلاثاء، عن قيامه بأول جولة أوروبية تشمل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا بعد أيام.
- وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي السبت 4 أغسطس 2018 (سونا)
وسبق أن قام وزير الخارجية بجولات عربية وأفريقية خلال الخمسة أشهر الفائتة.
وتم تعيين الدرديري وزيرا للخارجية في مايو الماضي، ضمن تعديل واسع في حكومة الوفاق الوطني، بعد أن أعفى الرئيس عمر البشير، إبراهيم غندور من منصبه في أبريل لتضجره أمام البرلمان من عدم صرف رواتب البعثات الدبلوماسية لشهور.
وقال الدرديري في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء إن الجولة التي تشمل عددا من الدول الأوروبية سيبحث فيها موضوعات وقضايا في مقدمتها الدور الإقليمي للسودان وأهمية الشراكة مع الدول الأوروبية.
إلى ذلك أشار وزير الخارجية إلى أن ثمة مشاورات جارية لتحديد انطلاق الجولة الثانية للحوار السوداني الأميركي.
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