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أوهومويبهي ينهي مهمته كرئيس لبعثة (يوناميد)

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الخرطوم 8 يناير 2017- أعلنت البعثة المشتركة للأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) أن رئيسها وكبير الوسطاء مارتن أوهومويبهي أكمل مهمته ويغادر البعثة.

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أوهومويبهي يودع افراد من البعثة في الفاشر .. صورة من (يوناميد)

وقالت في بيان الخميس " نظمت بعثة يوناميد في 4 يناير موكب وداع على شرف وداع رئيس بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والممثل الخاص المشترك في دارفور المنتهية ولايته مارتن أوهومويبهي".

وعمل الدبلوماسى النيجيرى رئيسا للبعثة لمدة 12 شهرا، بعد أن حل مكان محمد بن شمباس، وهو دبلوماسي من غانا كان استقال من منصبه بعد نشر تقارير تتهم قوات حفظ السلام بتجاهل الهجمات التي تقوم بها الميليشيات ضد المدنيين.

وخلال فترة ولايته لم ينجز أوهومويبهي كثيرا على المستوى السياسي بينما يقود اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي للتوسط لانهاء الصراع في دارفور.

وسيتقلد نائبه جيريمياخ نياماني من جنوب أفريقيا منصب الرئيس بالإنابة حتى يتم تعيين الممثل الخاص المشترك الجديد بواسطة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وفي حفلة وداعه أعرب أوهومويبهي عن شكره لأعضاء فريقه لدعمهم وتفانيهم في العمل للبعثة، وزاد ""إن هذا الفريق قد التزم مهنيا وعمل بنزاهة وشرف في إطار مبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقد قرر العمل من أجل الأمل في حياة أفضل لشعب دارفور".

وعمل الدبلوماسى النيجيرى سفيرا لنيجيريا لدى سويسرا والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ومن العام 2008 إلى 2009 عمل أوهومويبهي رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية.



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