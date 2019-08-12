 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 12 آب (أغسطس) 2019

إبراهيم الأمين : الجبهة الثورية تحدثت عن محاصصات خلال (الانتقالية)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 أغسطس 2019 – قال القيادي بحزب الامة القومي أحد أبرز مفاوضي إعلان "الحرية والتغيير" إبراهيم الأمين إن الجبهة الثورية تحدثت عن محاصصات في المناصب خلال الفترة الانتقالية.

JPEG - 61.9 كيلوبايت
ابراهيم الأمين وبجانبه الكباشي يدليان بتصريحات فجر الجمعة 2 أغسطس 2019

ونفى قادة في التنظيم المسلح مرارا حرصهم على تقاسم المناصب خلال الفترة الانتقالية، بينما تواترت أنباء عن مطالباتهم بأن يتم تمثيلهم في المجلس السيادي ومنحهم الحكومات في ولايات الحرب بدارفور وجنوب كردفان.

وأفاد إبراهيم الأمين حسب وكالة السودان للأنباء أن نقاط الخلاف بين قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية هي غياب اسم الأخيرة من الوثيقة الدستورية وهو " ما يفتح الباب لبقية حملة السلاح والمقاومة المسلحة لإيراد اسمائهم ايضا في الوثيقة".

وتابع" الجبهة الثورية تحدثت عن محاصصات في المرحلة الانتقالية التي يراد لها أن تكون مرحلة تأسيس للديمقراطية المقبلة في وقت يجب أن تكون الحكومة المرتقبة حكومة برنامج وفق سقف زمني محدد، ولا يكون لديها اية محاصصات بخلاف البرنامج المحدد".

وكانت الجبهة الثورية انتقدت بشدة موقف حزب الأمة حيال وثيقة أديس أبابا واتهمته بالسعي لتقويضها وهو ما رفضه الحزب الذي يتزعمه الصادق المهدي بالتأكيد على التزامهم بتحقيق توافق واتفاق سلام شامل.

وشهدت الجولة الأخيرة من التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توترا حادا بسبب موقف موفدي الجبهة الثورية الذين شاركوا في الاجتماعات واتهموا بعدها قوى في التحالف بالسعي لإقصائهم وعدم تضمين تفاهمات أديس في الإعلان الدستوري.

واكد الأمين انه مع احترامهم للوثيقة الدستورية، على استعداد للأخذ والعطاء مع الاخوة في الجبهة الثورية، قائلا "لأننا نحفظ لهم مكانتهم كفصيل قاوم النظام السابق ويجب أن يساهم في المرحلة المقبلة".

وبدأت في القاهرة الأحد مشاورات جديدة بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في محاولة لإلحاق مطالبات الحركات المسلحة بالاتفاق النهائي المفترض توقيعه السبت المقبل بالخرطوم.
******



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! 2019-08-08 22:12:06 قضايا حرية الصحافة والتعبير والإعلام والحق فى المعلومات : آن أوان التغيير فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! تُعتبر حرية الصحافة والتعبير، وحرية الإعلام، والحق فى (...)

نحو آفاق جديدة للبناء الوطني 3-1 2019-08-08 08:05:14 على مشارف مائة عام من ثورة 1924م السودانوية ترياق العنصرية ياسر عرمان نهض الماظ، نفض غبار الموت عن بزته، ووضع ضمادة على جرحه، وخرج من المبنى الذي انهار على جسده، فارع الطول، شاباً مثلما كان ولا يزال، منذ لحظة استشهاده (...)

قوى الحرية والتغيير حلفاء وليسوا بإعداء. 2019-08-07 19:14:58 مبارك أردول بعد التوقيع على الاعلان الدستوري امس الاول تباينت الرؤى بين مكون الجبهتين الثوريتين وبقية مكونات قوى الحرية والتغيير حوله، ولكن اذا تركنا جانبا التفاؤل الذي نتميز به حيال الاتفاق والتشدد الذي اظهره البعض (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.