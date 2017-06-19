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اتفاق سوداني روسي للتعاون في مجال الطاقة الذرية

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الخرطوم 19 يونيو 2017 ـ وقع السودان وروسيا، الإثنين، بموسكو، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية.

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مراسم توقيع بروتكولات التعاون بين السودان وروسيا ـ موسكو 7 ديسمبر 2016

وشهدت الفترة الأخيرة تقاربا واضحا في المواقف السودانية الروسية وتطورا ملحوظا نحو التعاون في مختلف المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي، وتبادل الدعم والمساندة في المحافل الدولية.

وطبقا لتصريح من المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، تلقته (سودان تربيون) الإثنين، فإن وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء يوسف حمزة وقع عن الجانب السوداني بينما وقع سبا سكي نائب مدير عام الهيئة الروسية للطاقة الذرية عن جانب الحكومة الروسية.

ونقل التصريح عن الوزير السوداني قوله إن تطبيق البرامج الواردة في مذكرة التفاهم سيفضي الى توقيع اتفاقية بين الجانبين للتعاون في مجال الطاقة الذرية للاستخدمات السلمية بنهاية العام.

وأكد أن توقيع الاتفاقية سيكون له كبير الأثر على استفادة السودان من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية التي تشمل مجالات حيوية واسعة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان وروسيا نحو 100 مليون دولار سنويا.

ويزور وفد على مستوى عال من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء العاصمة الروسية موسكو بقيادة وزير الدولة للمشاركة في المعرض الدولي السنوي للطاقة الذرية الذي تقيمه الهيئة الحكومية للطاقة الذرية الروسية وتشارك فيه عدد كبير من الوفود الرسمية من مختلف الدول بالإضافة الى الشركات العالمية التي تعمل في مجال الطاقة وبناء المفاعلات الذرية.

وتعهدت روسيا في وقت سابق بمساعدة السودان في مجال إعفاء الديون ومجال التعاون المصرفي.



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