إتهام جنرال في الجيش الشعبي بالتورط في عداء قبلي

جوبا 20 مايو 2017 - اتهم جنرال في جيش جنوب السودان بالتورط في نزاع طائفي وقع مؤخرا أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص.

جندي من الجيش الشعبي في باقيري شرق الاستوائية 20أغسطس 2015 (أ ف ب)

وتبادل دينكا بور والمنداري اتهامات بإستخدام أسلحة تابعة للجيش الوطني،وادعاء تورط جنود من القبائل المتنافسة في الإشتباكات حول ملكية وإستخدام الموارد الطبيعية.

لكن هذه المرة، اتهم الجنرال مالوال ماجوك، رئيس الوحدة الآلية في الجيش الشعبي لتحرير السودان في القيادة العامة في جوبا شخصيا بدعم قبيلته الدينكا في اشتباكات وقعت خلال وقت سابق من هذا الشهر مع قبيلة المنداري.

ووفقا لبيان صادر عن جمعية المنداري العالمية في 8 مايو زعم أن الجنرال ماجوك سمح بالأسلحة والأفراد تحت قيادته المباشرة بالتنسيق مع قائد الفرقة الموجود في بور للقيام بهجمات على مستوطنات مدنية يسكنها أفراد قبيلة المنداري في منطقة وسط الاستوائية.

وأضاف البيان "تم نقل قوات عبر زورق بمحرك وتم إرسال فرقة الجيش الشعبي 8 تحت قيادة ماجوك من غوندوكورو عبر مونغالا... ان القوات النهرية هاجمت مدنيين فى جزيرة كورتشومبا وجوميزا وارهبت المدنيين المشردين واحدثت دمارا هائلا ".

وما زالت الدوافع التي أدت إلى تورط ضابط عسكري كبير في الخلاف الطائفي غير واضحة.

ولم تتمكن (سودان تريبون) من الوصول إلي الجنرال للتعليق رغم المحاولات المتكررة، لكن زملاؤه العسكريون وأقاربه نفوا الادعاءات ووصفوها بأنها كاذبة و أنها دعاية تشويه.

وكثيرا ما تعزى النزاعات العرقية والمنافسة على أراضي الرعي في جنوب السودان إلى عوامل ثقافية وإثنية.

ويتفق المحللون على أن الصراعات بين دينكا بور والمنداري بشأن الموارد الطبيعية قد تحولت إلى صراعات سياسية عنيفة على مر السنين.