إثيوبيا تحث بريطانيا على دعم عملية تنشيط السلام في جنوب السودان

أديس أبابا 2 ديسمبر 2017- حث وزير الخارجية الإثيوبي وركنه جيبيهو، نظيره البريطاني على دعم عملية تنشيط السلام في جنوب السودان التي تعتزم عقدها هيئة الإيقاد هذا الشهر.

وزير الخارجية الاثيوبي وركنه جيبيهو

واجتمع جيبيهو مع بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة على هامش قمة الاتحاد الأفريقي-الاتحاد الأوروبي التي عقدت في ابيدجان عاصمة ساحل العاج يومي 29 و30 نوفمبر.

وقال الدبلوماسي الأثيوبي خلال الاجتماع وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية فى اديس ابابا الجمعة "نود ان تدعم المملكة المتحدة عملية تنشيط السلام في جنوب السودان وتساعد في حشد المجتمع الدولي لدعم العملية".

كما بحث الجانبان التقدم المحرز في عملية السلام بجنوب السودان والتعاون الثنائي بين البلدين.

والتقى وزير الخارجية الأثيوبي ونظيره السوداني ابراهيم غندور بزعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار في جنوب افريقيا حيث يحتجز هناك.

وقال مشار وأصحاب المصلحة الآخرين انهم على استعداد للمشاركة في العملية، مؤكدين أن عملية التنشيط هي الخطوة الصحيحة لإنهاء الصراع الذي تنزلق فيه الدولة الوليدة منذ أربع سنوات.

وعقد وزراء خارجية الايقاد اجتماعا لبحث الجهود الجارية لإجراء عملية السلام.

وقال وزير الخارجية الأثيوبي خلال الاجتماع " نؤكد موقف وزراء الإيقاد والتزامه الراسخ بضمان السلام والاستقرار في جنوب السودان، ونؤكد على ضرورة التحدث بصوت واحد ونطالب بزيادة الدعم من المجتمع الدولي".

ولفت الدبلوماسي الإثيوبي إلى ان عملية التنشيط بفضل الاهتمام من قبل قادة وزعماء الدول الاعضاء بالإيقاد اظهرت تقدما مشجعا.

وأكدت المملكة المتحدة في بيان دعمهما لمنتدى التنشيط ودعت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى وقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين قبل انتهاء منتدى الإيقاد.