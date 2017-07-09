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إثيوبيا: 150 مقاتلا للمعارضة يلجأون من إريتريا للسودان

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الخرطوم 9 يوليو 2017 ـ قال التلفزيون الإثيوبي الرسمي إن 150 معارضا إثيوبيا، أغلبهم مقاتلون، لجأوا، الأحد، من إريتريا إلى السودان، عقب اشتباكات بين قوات المعارضة الإثيوبية والجيش الإريتري.

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أثيوبيون في منفذ القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا ـ صورة من الشروق نت

ولم يذكر التلفزيون الإثيوبي سبب هذه الاشتباكات، وحتى مساء الأحد لم يصدر عن السلطات الإريترية ولا السودانية ولا المعارضة الإثيوبية تعليق بشأن ما ذكره التلفزيون.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه الذي تشهده حدود السودان الشرقية، حيث أعلنت إثيوبيا في سبتمبر 2015 وصول نحو 800 جندي من قوات "الجبهة الديمقراطية لشعب تقراي" الإثيوبية المعارضة بعد اشتباكات مسلحة مع الجيش الإريتري وانسحابها إلى العمق السوداني.

وأضاف التلفزيون الإثيوبي ـ طبقا للأناضول ـ يوم الأحد، أن هؤلاء المعارضين وصلوا إلى مدينة "القرقف" شرقي السودان على الحدود مع إريتريا.

وأفاد أن معظم الإثيوبيين الذي لجأوا إلى السودان هم مقاتلين تابعين للمعارضة الإثيوبية في إقليم "بني شنقول جمز" غربي إثيوبيا.

وقال التلفزيون الإثيوبي إن السلطان السودانية تسلمت الأسلحة التي كانت بحوزة المقاتلين الإثيوبيين، ونقلتهم إلى مدينة القضارف، تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الإثيوبية.

ويرتبط السودان وإثيوبيا بعلاقات وثيقة، وفي أبريل الماضي، أعلن كل من رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، والرئيس السوداني، خلال زيارته لأديس أبابا، التكامل بين البلدين في كافة المجالات، وتوحيد المواقف تجاه التهديدات الخارجية.

يذكر أن المعارضة الإثيوبية، بشقيها السياسي والعسكري، تتخذ من إريتريا مقرا، منذ اندلاع الحرب بين البلدين عام 1998، وتعتبر الجبهة الديمقراطية لتحرير تقراي الذراع العسكري للمعارضة الإثيوبية، فيما تمثل حركة "سبعة قنبوت"، التي يتزعمها "برهانو نقا"، الواجهة السياسية، كما تدعم أثيوبيا، ائتلاف المعارضة الإريترية، في إطار حرب الوكالات بين أسمرا وأديس أبابا.



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