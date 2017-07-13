إجراءات الأمن السوداني تحجب صدور 3 صحف سياسية ورياضية

الخرطوم 13 يوليو 2017 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الخميس، صحيفتين سياسيتين من المطبعة بدون إبداء أسباب، بينما أدت الرقابة القبلية لعدم صدور صحيفة رياضية.

صحفيون في وقفة احتجاجية مع "الجريدة" أمام مجلس الصحافة بالخرطوم ـ 29 ديسمبر 2016

وتأتي حملة جهاز الأمن على الصحف غداة تمديد الولايات المتحدة عقوباتها على السودان ثلاثة أشهر أخرى لعدة أسباب من بينها حالة حقوق الإنسان وأوضاع الحريات بالبلاد.

وغابت صحيفتي "الجريدة" و"الوفاق" السياسيتين يوم الخميس عن المكتبات بعد ان صادر الأمن السوداني نسخ الصحيفتين من مطابع الخرطوم بدون إبداء أسباب.

وقال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" أشرف عبد العزيز لـ "سودان تربيون" إن جهاز الأمن قام باستدعائه والكاتبة الصحفية هنادي الصديق التي نشرت مادة صحفية متعلقة باستغلال النفوذ.

وأضاف عبد العزيز قائلا "يبدو أنهم غير راضين تماما عن الخط التحرير للصحيفة".

ويعمد جهاز الأمن إلى معاقبة الصحف بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات"، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.

ويتهم الجهاز، الذي يتمتع بسلطات واسعة، بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".

إلى ذلك قال بيان لصحيفة "الزاوية" الرياضية، الخميس، إن الرقابة القبلية التي مارسها منسوبو الأمن على الصحيفة وحجبهم مجموعة من الأعمال الصحفية في الصفحات الأولى والأخيرة والداخلية "شكل حاله تعجيزية تحول دون صدور الصحيفة".

وأفاد البيان إن "الأعمدة المحجوبة شكلت آراءً معقولة ومنطقية ومسؤولة حول كارثة التجميد والتي تسببت فيها مجموعة تجاوزت الوطنية ودخلت في دائرة الظلم والتخريب لمكتسبات الأمة السودانية ومكاسب هذا الشعب العظيم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع صادر الأمن صحيفتي "الزاوية" و"الزعيم" بسبب ما اعتبره تجاوزا لتوجيهاته بخصوص تغطية أزمة السودان مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".