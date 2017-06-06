إجراء 50 عملية ناسور بولي بالفاشر بمشاركة خبير أجنبي

الفاشر 6 يونيو 2017 ـ قال مدير مركز الناسور البولي بالفاشر في ولاية شمال دارفور الدكتور صالح الطاهر، إن المركز أجرى بمشاركة خبير أجنبي 50 عملية لمريضات الناسور البولي من مختلف ولايات دارفور الخمس بالاضافة لحالة من كردفان.

احتفال اليوم العالمي للقبالة واليوم العالمي للقضاء على الناسور التوليدي ـ الفاشر 6 يونيو 2017

ونظمت إدارة الصحة الإنجابية ومركز الناسور البولي بالفاشر مخيما خاصا لعمليات الناسور البولي في الخامس والعشرين من مايو الماضي بمدينة الفاشر لاستهداف عدد خمسين من مريضات الناسور البولي بدارفور.

وقال مدير مركز الناسور البولي بالفاشر لدى مخاطبته احتفال اليوم العالمي للقبالة واليوم العالمي للقضاء على الناسور التوليدي، إن المخيم بمشاركة الخبير العالمي في جراحة الناسور البولي مايكل برين الذي درب الاختصاصيين من ولايات دارفور علاوة على إجراء كل العمليات المعقدة لمرضى الناسور.

وأكد الطاهر انخفاض نسبة الإصابة مقارنة بالعام السابق والذي تم فيه إجراء 94 عملية جراحية للناسور بالمركز مشيرأ الى أن ضعف الامكانيات المادية والأجهزة والمعدات الطبية حال دون إجراء العمليات للمصابات في الوقت المحدد.

وتابع: "هنالك مشكلة أساسية في تذبذب الكهرباء أثناء الدوام ما يسبب عائقا كبيرا لإجراء العمليات"، وقال "إن هناك تحديات تواجه المستشفى التخصصي للنساء مثل تكاليف التسيير وغيرها نأمل من الحكومة معالجتها بأسرع ما يمكن".

على الصعيد ذاته وجه نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي الجهات المسؤولة بإيصال خط كهربائي ساخن لمستشفى النساء التخصصي وتوجيه وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوفير مولد كهرباء احتياطي للمستشفى.

ويضم مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد أكبر مركز للناسور البولي في البلاد وينظم فيه المخيم العلاجي لمريضات الناسور البولي الذي يقام سنوياً وكثيرا ما يتم الاستعانة بأطباء أجانب.