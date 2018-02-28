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إحالات وترقيات في الجيش السوداني بعد ساعات من تغيير هيئة الأركان

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الخرطوم 28 فبراير 2018 ـ أحال الرئيس السوداني، القائد الأعلى للجيش، عمر البشير، الأربعاء، ضباط في رتب مختلفة للتقاعد ورقى آخرين، بعد ساعات من تغييرات في قيادة الجيش طالت رئيس هيئة الأركان ونائبه.

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المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي ـ صورة من موقع وزارة الدفاع

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اللعميد أحمد خليفة الشامي فإن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة "أصدر عددا من القرارات تم بموجبها ترقية عدد من ضباط القوات المسلحة في الرتب المختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد آخر من الضباط في رتب مختلفة إلى التقاعد".

وقال الشامي في بيان تلقته "سودان تربيون" إن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات الراتبة التي تتم كل عام وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة.

وكان البشير أصدر مجموعة قرارات، يوم الثلاثاء، شملت تعيين الفريق ركن كمال عبد المعروف الماحي، رئيساً للأركان المشتركة خلفاً للفريق أول ركن عماد الدين عدوي، وترفيع الفريق ركن عصام الدين المبارك حبيب الله، إلى رتبة الفريق أول وتعيينه نائباً لرئيس الأركان المشتركة، خلفاً للفريق أول ركن يحيى محمد خير أحمد.

وشملت القرارات ترفيع الفريق الركن على محمد سالم، وزير الدولة بوزارة الدفاع، إلى رتبة الفريق أول، وترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد، إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

واعتبر المتحدث باسم الجيش أن القرارات ضمن الإجراءات الدورية الراتبة والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون القوات المسلحة.



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