إحالة 19 إلى المحكمة في قضية ذات طابع قبلي بدارفور

نيالا 2 فبراير 2018 ـ أحالت السلطات القضائية بولاية جنوب دارفور 19 متهما من منسوبي قبيلة الفلاتة بمحلية تلس في ولاية جنوب دارفور الى محكمة نيالا الجنائية على خلفية صدام قبلي مع قبيلة السلامات أسفر عن قتلى وجرحى.

قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز)

وكانت القوات المشتركة قد ألقت القبض في إطار حملة جمع السلاح من القبائل على 19 من أفراد قبيلة الفلاتة المتهمين بقتل ثلاثة أشخاص وأصابة أربعة آخرين أثناء هجوم مسلح على قبيلة السلامات في وقت سابق بمحلية دمسو 90 كلم جنوبي نيالا عاصمة الولاية.

وقال مصدر ماذون لـ "سودان تربيون" إن المحكمة أمرت بإحالة القضية الى مدينة نيالا لسلامة إجراءات السير لطرفي النزاع.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة بولاية جنوب دارفور وجهت بتحريك كافة البلاغات المدونة بأقسام الشرطة بالمحليات في أوقات سابقة للقبض على كافة المجرمين في إطار حملة جمع السلاح من القبائل لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

ووقعت صدامات دموية بين قبيلتي الفلاتة والسلامات ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين بين الطرفين خلال العشر سنوات الماضية.