إحباط محاولة اختطاف طفل وترحيله للخرطوم من مطار الجنينة

الجنينة 4 يوليو 2017 - أحبطت السلطات الأمنية بولاية غرب دارفور، محاولة إختطاف طفل وتهريبه جواً إلى الخرطوم، والقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم وأخضعتهم للتحقيق.

واختطفت عصابة مجهولة ، الطفل عثمان عاطف ابراهيم، البالغ من العمر 9 سنوات، من امام منزل ذويه.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب مصادر تحدثت لـ (سودان تربيون) يوم الإثنين، إلى أن الطفل كان في طريقه إلى منزل جدته، واعترضت سبيله عربة مظللة، استفسره من بداخلها عن وجهته قبل أن يطلبوا منه الصعود لايصاله.

وأضافت المصادر " قامت إمرأة وبرفقتها رجلين بتخدير الطفل ، والتوجه به صوب المطار، للحاق بالطائرة المتجهة الى الخرطوم".

وأوضحت أن الطفل جرى توقيفه في سلم الطائرة ،ولم يكن بحوزته تذكرة كما لم يظهر له مرافق بعد إجتيازه كل البوابات دون أن يعترض سبيله أحد، وأردفت "قامت السلطات الأمنية بالقبض على ثلاثة مشتبه بهم تحت التحقيق".

وقال عم الطفل المختطف إنه حاليا بصحة جيدة ،وذكر أن الأطباء نصحوه بإخضاعه لفحوصات طبية في الخرطوم.

وتشير (سودان تربيون) إلى تزايد ظاهرة إختطافات الأطفال في الآونة الأخيرة، ويربط مختصين بين الظاهرة وتنامي عمليات الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء.